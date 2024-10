Quién es Olivia Rodrigo Encabeza el lineup del Tecate Pal Norte 2025

Olivia Rodrigo es la joven artista que encabeza el lineup del Tecate Pal Norte 2025.

Luego de varias especulaciones, se ha confirmado que Olivia Rodrigo se presentará por primera vez en México en Tecate Pal Norte 2025.

La cantante se estaría presentando en el tercer día (6 de abril)de este gran festival que tendrá lugar en el Parque Fundidora de Monterrey.

La primera aparición de Olivia Rodrigo en la televisión fue para un comercial de la marca estadounidense de ropa y accesorios, Old Navy.

En el año 2016, Olivia Rodrigo participó en la serie de Disney Channel, Bizaardvark, en donde dio vida al personaje de Paige Olvera.

Posteriormente, durante el año 2019, la joven actriz fue seleccionada para participar en la serie original de High School Musical de Disney+, en donde interpretó a Nini Salazar-Roberts.

Durante la serie de High School Musical de Disney+, Olivia Rodrigo escribió la canción All I Want" y co-escribió "Just for a moment" con su colega, Joshua Basset.