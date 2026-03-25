Reacciones de Lupita Jones y Andrea Meza a críticas de Fátima Bosch

Las declaraciones de Fátima Bosch desataron una fuerte controversia luego de que recomendara a las nuevas generaciones no participar en concursos de belleza, lo que provocó la reacción inmediata de figuras como Lupita Jones y Andrea Meza.

Durante un foro de mujeres realizado en El Salvador, Bosch expresó que, desde su experiencia, no aconsejaría a otras jóvenes ingresar a este tipo de competencias. Señaló que el impacto del certamen depende del enfoque personal de quien obtiene la corona y del propósito que decida impulsar.

Asimismo, destacó que su paso por el concurso ha sido complicado, al considerar que este tipo de plataformas no siempre están adaptadas a perfiles distintos a los tradicionales. Aun así, reconoció que pueden ser una oportunidad si se busca generar cambios o visibilizar causas relevantes.

Las palabras de la actual reina no fueron bien recibidas por Jones, quien criticó que se minimice el trabajo de quienes han ostentado el título anteriormente. La también exganadora subrayó que muchas mujeres han contribuido al prestigio del certamen a lo largo del tiempo y rechazó la idea de que una sola persona haya marcado la diferencia.

Por su parte, Meza también cuestionó las declaraciones de Bosch, al señalar que, desde su etapa como concursante, ha requerido mayor respaldo y orientación.

Tras la polémica, Bosch aclaró que su intención no era desacreditar el certamen, sino enfatizar que se trata de una experiencia que exige preparación, fortaleza emocional y un objetivo claro.