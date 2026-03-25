Adrián Marcelo critica a Poncho de Nigris por exponer a sus hijos

MONTERREY, NUEVO LEÓN — La rivalidad entre las figuras mediáticas regiomontanas Adrián Marcelo y Poncho de Nigris escaló este miércoles a un nuevo nivel de confrontación personal. A través de sus plataformas digitales, el comediante y exconductor Adrián Marcelo lanzó duras críticas contra De Nigris, acusándolo directamente de instrumentalizar la imagen de sus hijos menores de edad con el único objetivo de mantener su relevancia y generar monetización en redes sociales.

La disputa, que ha captado la atención de millones de seguidores en este marzo de 2026, comenzó tras una serie de intercambios indirectos que terminaron en una declaración frontal de Adrián Marcelo. El influencer señaló que la exposición constante de la vida privada de los niños en dinámicas de entretenimiento digital es una estrategia "desesperada" de Poncho de Nigris para obtener clics y patrocinios, cuestionando la ética detrás de la sobreexposición infantil en el entorno del espectáculo regiomontano.

¿Qué declaró Poncho de Nigris sobre las críticas?

Por su parte, Poncho de Nigris, conocido por compartir gran parte de su cotidianidad familiar en programas de telerrealidad y redes sociales, no tardó en reaccionar a los señalamientos. El conductor defendió su estilo de vida, argumentando que su contenido refleja una relación cercana y amorosa con su familia, y que las acusaciones de Marcelo son producto de un intento por generar controversia a sus expensas. La tensión entre ambos personajes, que en el pasado han alternado entre la colaboración y el conflicto, parece haber llegado a un punto de no retorno debido al involucramiento del tema familiar.

Impacto en la comunidad y en las redes sociales

Expertos en dinámicas de redes sociales señalan que este tipo de enfrentamientos entre figuras de alto impacto en el norte de México suelen responder a la búsqueda de algoritmos favorables, aunque en esta ocasión la seriedad de los señalamientos sobre el uso de la imagen infantil ha dividido la opinión de los internautas. Mientras algunos usuarios apoyan la crítica de Adrián Marcelo sobre la privacidad de los menores, otros defienden a De Nigris, señalando que su marca personal siempre ha estado ligada a su entorno familiar de manera transparente.

Hasta el momento, la confrontación se ha mantenido en el ámbito de las declaraciones virtuales, sin que existan implicaciones legales de por medio. Sin embargo, el debate ha trascendido a la discusión pública sobre los límites de la creación de contenido en el 2026 y la responsabilidad de los padres influencers en la era digital. La comunidad regiomontana permanece atenta a si este conflicto derivará en un encuentro cara a cara o si continuará como una guerra de declaraciones en la red.

Con este nuevo episodio, la relación entre Adrián Marcelo y Poncho de Nigris reafirma su estatus como una de las más volátiles del entretenimiento mexicano. Mientras ambos continúan impulsando sus respectivos proyectos, la controversia sobre el uso de la imagen de los hijos de De Nigris queda como un tema abierto que pone bajo la lupa los estándares de la industria del contenido digital en la actualidad.