Reaparece Sergio Basteri, hermano menor de Luis Miguel y así luce ACTUALMENTE

Recientemente, Sergio Basteri, hermano menor de Luis Miguel, fue captado en el aeropuerto de Guadalajara, luego de desaparecer por varios años de los reflectores.

En las imágenes mostradas por el programa matutino "Despierta América", el menor de los Gallego Basteri reapareció junto a su cuidador "El doctor", Octavio Foncerrada, quien se mostró molesto con la actitud invasiva de los paparazzis y procedió a intentar alejarlos.

"Señorita, por favor, él no es personaje público. Nosotros somos personas normales", señaló Foncerrada.

Asimismo, tras las constantes interrogantes como "¿Qué es de tu vida?" y "¿Has hecho las paces con Luis Miguel?", Sergio y Octavio eligieron responder con un profundo silencio, no obstante como la corresponsal continuó cuestionando sobre el tema, el cuidador solicitó exaltadamente que los dejaran en paz.

Posteriormente, la reportera encontró solo al menor de los Basteri, por lo que le preguntó "Solo quiero saber si estás contento con la vida que llevas ahorita".

Sin embargo, dichos señalamientos solo resultaron como respuesta una cordial invitación para dejarlo hacer su vida, además de una cortante afirmación de que la relación con "El Sol de México" "ya está bien".

"No, o sea, mira, yo no soy personaje público y les pido que simplemente me dejen en paz", expresó.

Finalmente, cabe destacar que Sergio siempre se había mantenido fuera del ojo público, por lo que su presencia ha sorprendido sin duda duda.

Hasta el momento se sabe únicamente que lleva una vida tranquila, ya que hace un par de meses suscitó en la Escuela de Artes Visuales de Guadalajara probando suerte como Chef, así como en una tienda departamental como trabajador.