Regiomontana vende boletos para Bad Bunny porque le fueron infiel

Monterrey.— No cabe duda de que los boletos para los conciertos de Bad Bunny son unos de los más buscados, y es que ha sido tan grande el éxito que el artista puertorriqueño ha alcanzado a nivel mundial que cada vez más personas quieren verlo en vivo.

La ciudad regiomontana no fue ajena al furor que causó el anuncio del "World´s Hottest Tour" y de inmediato los boletos para su presentación en la Arena Monterrey se acabaron.

Muchos afortunados obtuvieron su boleto, pero otras personas perdieron su oportunidad de asistir. Este fue el caso de un hombre que le fue infiel a su novia y ahora no podrá ver al cantante.

La historia fue publicada en un grupo de Facebook por la mujer afectada, quien ofreció los boletos para Bad Bunny en Monterrey explicando que ya no asistiría al evento porque descubrió que su novio le era infiel.

"Banda me fueron infiel, mi regalo sorpresa ya valió, así que vendo 2 boletos físicos juntos para Bad Bunny . Son fila O, asientos 11 y 12 zona verde, boletos asegurados. Se entregan en estación Hospital o cerca de la Facultad de Medicina UANL".

De inmediato cientos de comentarios llenaron la publicación preguntando el precio de las entradas, pero, sobre todo, más interesados en saber cómo se desarrollaron los acontecimientos que llevaron a la chica a descubrir la infidelidad.

"¿A cuánto el puro chisme? Es que no me alcanza para los boletos", "Pero cuenta cómo fue o qué", "Primero el chisme y después efectuamos la transacción", "No los vendas JAJA, mejor consigue nuevo ligue y que te pague el boleto", fueron algunos de las reacciones.