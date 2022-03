Regresa "YOU" se filma la temporada 4 de la exitosa serie de Netflix

Penn Badgley volvió a interpretar a Joe Goldberg, el asesino en serie protagonista de la exitosa serie de Netflix You, el miércoles.

El actor, de 35 años, fue visto en el set de Londres mientras filmaba escenas para la cuarta temporada del thriller psicológico favorito de los fans.

También se le unió en el set Tati Gabrielle, de 26 años, quien interpretó a Marienne Bellamy, una bibliotecaria y jefa de Joe, así como su última obsesión, en la tercera temporada de la serie.

Aunque su personaje por lo general luce cabello corto y una apariencia bien afeitada, se vio a Badgley luciendo mechones más largos y una barba completa.

La estrella, mejor conocida por su papel de Dan Humphrey en el drama adolescente Gossip Girl, lucía una chaqueta marrón con pantalones a juego y una camisa a rayas debajo.

El nativo de Baltimore, que ha protagonizado el programa desde su inicio en 2018, también lucía una gorra de béisbol negra en algunas escenas.

Badgley fue visto paseando por el set y parecía estar manteniendo los ojos bien abiertos en busca de alguien, tal vez Gabrielle.

La actriz vestía blue jeans, un top de lunares en blanco y negro y un largo abrigo camel.

Su conjunto de moda se completó con un par de resistentes botas rojas.

Llevaba su largo cabello rubio peinado en una multitud de trenzas y complementado con una pequeña gargantilla negra alrededor de su cuello.

Se vio a la estrella corriendo frenéticamente por la calle, y parecía estar huyendo de algo, o de alguien.

Mientras tanto, en un momento, Badgley también comenzó a correr por la calle, pareciendo estar persiguiendo a alguien o huyendo.

El programa se renovó por cuarta temporada en octubre de 2021, antes del estreno de la tercera temporada.

La serie está basada en las novelas más vendidas de Caroline Kepnes, You, Hidden Bodies y You Love Me.