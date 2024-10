René Franco aclara si Adrián Marcelo le cobró su entrevista

Recientemente, Adrián Marcelo apareció en una entrevista con René Franco en *La Taquilla* la cual, llamó la atención, no solo por sus declaraciones, sino por las presuntas condiciones que impuso.

El periodista Michelle Ruvalcaba reveló que el ex conductor de Multimedios, Adrián Marcelo, no aceptó fácilmente; Franco le envió tres solicitudes antes de lograrlo. Muchos de sus seguidores esperaban la entrevista para conocer más sobre su experiencia en el LCDLF y sus próximos proyectos.

"La primera vez lo bateó, la segunda lo ignoró, hasta la tercera. Le cobró la cantidad de 100 mil pesos. La entrevista se hizo en Los Ángeles, California", contó Rubalcava en su canal El Mich TV.

Ante estas declaraciones, René Franco abordó el tema durante su programa La Taquilla el 17 de octubre, cuando mencionó que una reportera del programa Chisme No Like lo contactó para preguntarle sobre lo que había dicho Michelle Rubalcava respecto al pago por entrevistar a Adrián Marcelo.

"Yo le contesté, ´estos babosos buscan que un día los demande, ¿verdad?´", dijo Franco. "O sea, la teoría en esta es tan estúpida. Te voy a hacer dos teorías así, dos teorías científicas: o Adrián me cobró 100 mil por la entrevista o Michelle Rubalcava se está haciendo chaquetas mentales. La envidia tiene mil caras", comentó.









"Por lo que me haya dado la entrevista, no me interesa, pero cuando vio lo que se armó, yo no le pedí que pusiera un tweet. Lo que estoy entendiendo es que él decidió darle la entrevista al mejor programa que hay en México para dársela, y eso, pues sí, jode a todos los demás pero yo qué culpa tengo de hacer bien mi trabajo", afirmó.

Finalmente, durante la transmisión de "La Taquilla", René Franco aseguró que no le interesan las críticas generadas en internet