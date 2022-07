Revelan que Danna Paola podría estar sufriendo trastornos alimenticios

Danna Paola fue una de las presentadoras de la más reciente edición de los premios Juventud, que se realizó en Puerto Rico. La cantante y actriz mexicana desfiló por la alfombra con un vestido de transparencias verdes fluorescentes y plumas, pero sin dudas lo que más llamó la atención de los internautas fue la delgadez de la artista.

En la misma publicación de Instagram donde ella presumió su outfit, y que consiguió miles de me gustas, se pudieron apreciar los comentarios de sus fanáticos preocupados por la delgadez que muestra. Ahora el portal TVNotas revela que Danna Paola podría estar sufriendo trastornos alimenticios, de acuerdo a lo que les indican dos fuentes cercanas a la artista mexicana.

De acuerdo a la información de este portal en menos de un año Danna Paola habría perdido 15 kilos. También destacan que durante la ceremonia de los Premios Juventud 2022 la cantante y actriz habría sufrido mareos. Las fuentes de TvNotas destacan que en ocasiones han escuchado como Danna Paola vomita tras haber comido.

"Danna está enferma; nosotros que estamos cerca de ella, hemos escuchado cómo vomita después comer o de repente realiza dietas extremas que la han hecho desmayarse un par de ocasiones; a veces come solo una manzana y lechuga. Su pérdida de peso no se debe a ejercicio ni a una dieta sana, por eso se ve flaca, pero no saludable", son parte de las declaraciones que obtuvo el portal de noticias.

"Cuida tu salud", "¿Por qué está muy flaca?", "Eras muy bonita llenita", "¿Quién le hizo tanto daño?", "Se le ven los huesos", "Extraño a la Danna de antes", "Me da miedo que se rompa", fueron parte de los comentarios que dejaron sus seguidores en la publicación de Instagram donde presume de su figura en la alfombra de los Premios Juventud 2022.