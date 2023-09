Ricardo O´Farril describe su crisis como si estuviera 'poseído'

Fue a finales de abril cuando el conocido comediante Ricardo O'Farrill se vio envuelto en uno de los mayores escándalos mediáticos del año. En una confesión en el programa "La Cotorrisa", conducido por José Luis Slobotzky y Ricardo Pérez, O'Farrill reveló los detalles de su lucha contra un brote psicótico que lo llevó a estar internado en clínicas de rehabilitación.

Como parte de su proceso de recuperación, el comediante compartió que actualmente está siendo tratado por dos terapeutas y un psiquiatra.

Lo más sorprendente de su relato es que no recuerda nada de lo que dijo durante sus transmisiones en vivo en Instagram durante la crisis, describiendo la experiencia como sentirse "poseído".

"Para mí es algo horrible de ver, los he visto por curiosidad y para disculparme con gente, porque es como si estuvieras poseído. Me tengo que disculpar por cosas que ni me acuerdo, está cbró... Hay mucha gente que me dejó de hablar y me mandó a la ver... y digo pues ni me acuerdo qué dije de ti, se siente de la chin..., me rapé, estaba haciendo lives a lo pend... no era yo", mencionó O'Farrill.

Una famosa aerolínea lo tiene ´vetado´

Además de los problemas con sus amigos y seres queridos, el comediante también reveló que no puede viajar por Aeroméxico, ya que ha sido vetado, pero lamentablemente, no recuerda las circunstancias de su comportamiento en el aeropuerto.