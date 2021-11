Roberto Palazuelos busca ser Gobernador de Quintana Roo

MILENIO.- Roberto Palazuelos no se detiene en su búsqueda por ser candidato a gobernador de Quintana Roo en las elecciones de 2022, pues el llamado Diamante Negro recientemente se reunió con el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano.

En entrevista con Azucena Uresti para su programa de radio en Grupo Fórmula, el también actor señaló que dicho encuentro "no tiene que ver únicamente con el PRD. Tienes que entender que en el universo de las 6 elecciones que hay en el país, viene la Alianza va por México y se reparten las siglas para cada estado; cada partido tendrá 2 siglas y sigla quiere decir que ellos tendrán la mano para poner el candidato".

"Es la segunda reunión... digamos que en este momento no hay nada para nadie. Cualquier actor político que te diga que ya tiene algo, no lo tiene porque todas las fuerzas políticas se encuentran dentro de sus fases internas, cada una tiene sus propias normas, fechas y estatutos. El que ya arrancó su procedimiento es Morena, eventualmente la mesa Va por México hará lo suyo y también Movimiento Ciudadano", agregó.

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano se reunió con el actor, empresario y hotelero, Roberto Palazuelos, quien ha declarado en distintas ocasiones que le gustaría ser gobernador de #QuintanRoo #AzucenaxFórmula — Azucena Uresti (@azucenau) November 19, 2021

Sobre Movimiento Ciudadano, Palazuelos dijo que es el partido con el que ha tenido acercamientos "más fuertes desde el principio: empecé platicando con otros diputados, otras gentes, hasta que llegué al jefe Dante (Delgado); me he sentado con todas las fuerzas políticas pero aún no hay nada para nadie", agregó".

Luego ahondó en su reunión con la mesa Va por México: "Se hizo una mención, me compartieron la mención y quiero decir una cosa: casi toda la gente de Morena trae puras encuestas patito compradas. () Yo estoy 2 puntos abajo de Mara (Lezama) y eso que no me he movido; ella está con 80 y yo estoy con 78".

"Esa es la gran realidad de las cosas. Morena ya no debería cantar tanta victoria, porque si estoy en la boleta va a ser difícil que ellos logren tener el estado", aseveró.

Roberto enfatizó: "Yo voy a ser el gobernador si estoy en la boleta, que no te quede la menor duda. Soy la persona más preparada para los problemas que enfrenta Quintana Roo en este momento".

Aunque al final de la entrevista el actor no confirmó si ya es segura su participación en las próximas elecciones: "De que quiero estar en la boleta, quiero estar en la boleta; y esté o no, ya sabes que en política nada es cierto hasta que es cierto".