Rompe en llanto hermano de Daniel Bisogno por la salud del conductor

En las últimas horas, la salud de Daniel Bisogno alertó a sus seres queridos y compañeros de Ventaneando, luego de informarse que el conductor de televisión se sometió a un trasplante de hígado y su familia solicitó donadores de plaquetas.

Fue Alex Bisogno, quien apareció en el programa de espectáculos para dar a conocer el estado actual de Daniel, tras someterse a la cirugía que estaba programada desde hace algunos meses, debido a que esperaba a que hubiera un donador idóneo para su organismo.

"Creo que fue el momento correcto, todos los estudios que le hicieron, los resultados fueron perfectos, recuperó masa muscular, ha vuelto a ser Daniel Bisogno", dijo Alex tras comentar que la operación duró aproximadamente seis horas.

El presentador de Al Extremo aseveró que saber que su hermano iba a estar en una complicada operación representó, tanto para él como para toda su familia, una gran angustia.

"El camino de casa de mi hermano al hospital... mi hermano al final, yo daría la vida por él (...) fue muy fuerte hablar con mi hermano y que me dijera: ´si algo me pasa, encárgate de que no le falte nada a Michaela´", comentó el hermano de Daniel sin poder contener el llanto.

Alex contó que el procedimiento terminó aproximadamente a las 02:00 de la mañana, debido al estado en que se encontraba su hermano.

"El hígado que tenía estaba completamente inservible. Daniel estaba sobreviviendo con los medicamentos, porque en cualquier momento hubiera sido necesario correr al hospital, pero ya en una urgencia", detalló.

Finalmente, el conductor refirió que Daniel Bisogno sigue en terapia intensiva e intubado, por lo que las próximas 48 horas son vitales para su estabilización.

"No ha podido hablar mucho, la verdad es que sigue intubado, de hecho, lo van a extubar en las próximas horas, pero, bueno ya con movimientos (...) No puede ir más gente por lo menos hasta que esté en terapia intermedia", comentó el presentador de Al Extramo al ser cuestionado sobre si Michaela ya lo había visto.

Se espera que, a la postre, el también actor sea trasladado a su cuarto en el hospital, donde permanecerá una semana, para después ser trasladado a su casa y continuar con su recuperación.