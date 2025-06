Rumores indican que Katy Perry y Orlando Bloom planean separarse

Según fuentes de Page Six, la relación de Katy Perry y Orlando Bloom, comprometidos desde 2019, "está rota" y planean anunciar su separación después de que concluya la gira Lifetimes el 7 de diciembre 2025.

La fuente confirmó:

"It´s over," ... "They are waiting till her tour is over before they split."

El detonante de esta crisis serían los problemas profesionales de Perry: el álbum "143" recibió críticas tibias y generó tensiones en su gira, lo que puso presión emocional en la pareja . Un informante de People relató:

"Katy was deeply frustrated following the reception of her new album ... it made her very stressed. Orlando was understanding, but it did cause some tension."

Orlando mantuvo una imagen pública más contenida, sin menciones directas a Perry, incluso llevando a su perrita "Biggie Smalls" como "animal de apoyo emocional" en The Tonight Show, un gesto interpretado como señal del momento personal que atraviesa.

Históricamente, su relación ha atravesado crisis: se distanciaron en 2017, pero retomaron el compromiso en 2019. Comparten a su hija Daisy Dove, nacida en 2020.

Durante uno de sus conciertos en Sídney, Perry alimentó las especulaciones al hacer un comentario críptico al presentar el tema "I´m Still Breathing", calificándolo de canción de ruptura, lo que alimentó los rumores de una separación inminente