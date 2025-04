Marcela Mistral rompe en llanto por conflicto con su suegra

Monterrey.- Entre lágrimas, Marcela Mistral habló por primera vez del doloroso conflicto que vive con su suegra, Leticia Guajardo, madre de Poncho de Nigris. La conductora se sinceró en el más reciente episodio de su pódcast Parejas Disparejas, donde abordó los ataques que ha recibido por parte de Doña Lety en redes sociales.

"La Musa" confesó que aunque siempre le ha dolido lo que su suegra ha dicho sobre ella, esta vez la herida fue más profunda debido a que recientemente sufrió la pérdida de su abuelo en medio del escándalo familiar.

"Fallece y como voy a empañar un momento tan sublime donde él ya se fue a vivir al cielo, con comentarios de gente que desconoce realmente y solamente está atacando", expresó entre lágrimas.

Por su parte, Poncho de Nigris, visiblemente afectado, opinó que su madre ha intentado dañarlo indirectamente a través de Marcela, ya que a él ya no le afectan sus palabras. Según el influencer, su mamá estaría utilizando los conflictos con su esposa como un nuevo frente de ataque.

Mistral también reveló que ha intentado en varias ocasiones acercarse a su suegra para limar asperezas, pero siempre terminan teniendo nuevos roces.

Doña Lety culpa a Marcela Mistral de separar a la familia

La polémica escaló luego de que Leticia Guajardo acusara públicamente a su nuera de ser la responsable de la fractura familiar. A través de sus historias de Instagram, Doña Lety explotó contra Marcela tras no ser invitada al cumpleaños de su nieto 'Toñito'.

"Poncho está mal echándome la culpa de nada. Y te felicito Marcela, has logrado todo, ya sacaste a todos de la casa, ya sacaste a todos de la familia. Vas a ver cómo te va a ir con Poncho, felicidades", escribió en un mensaje que generó múltiples reacciones.

Poncho de Nigris le responde a su madre: "Me dejó de doler, ya no me afecta"

En un video difundido junto a su esposa, Poncho le envió un fuerte y emotivo mensaje a su madre, donde aseguró que ya no le afectan sus acciones y que teme no volver a verla por culpa de los conflictos familiares.

"Lo digo públicamente. Mamá, pasaron tantas cosas que me dejó de doler. Ya me siento aliviado cuando no estás, porque causas muchos problemas y mucho dolor... Ya fue mucho dolor", expresó el también exparticipante de La Casa de los Famosos México.

Con la voz entrecortada, agregó que ya ha hecho las paces con el dolor y que, si algo llegara a sucederle a alguno de los involucrados, espera que se sepa que su intención siempre fue solucionar las cosas.