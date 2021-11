Salma Hayek develó su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood

INFOBAE.- Este viernes 19 de noviembre, Salma Hayek saltó a la historia tras develar su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Angeles, California. Así, con un conmovedor mensaje, la mexicana agradeció y dedicó ese momento a sus seguidores, quienes la han apoyado para alcanzar la fama internacional con la que ahora cuenta.

Acompañada por el comediante Adam Sandler, con quien participó en las películas: Son como niños y Son como niños 2, Hayek acudió a la ceremonia en su honor. En el sitio también se encontraba la cineasta Chloé Zhao directora de Eternals, la más reciente producción de Marvel y el alcalde de Los Angeles, Eric Garcetti.

La estrella de Salma se encuentra muy próxima al Chinese Theatre, el cual es un cine muy famoso ubicado en la calle Hollywood Boulevard. A la ceremonia acudieron muchas personas hispanas para apoyar a la veracruzana en su conmemoración.

Durante el evento, la protagonista de Frida mencionó que, cuando llevaba dos años de mudarse a Estados Unidos, sufrió un ataque a mano armada mientras caminaba por el Hollywood Boulevard con unos amigos.

¿Por qué les cuento esta historia?, Porque cada vez que pienso en Hollywood Boulevard eso es lo que recuerdo. Y la verdad es que esa noche cuando me fui a casa me dije: "¿Qué estoy haciendo aquí? Nadie quiere que esté aquí. Casi me matan hoy"

La actriz también confesó que ha sido víctima de racismo y narró una ocasión en la que fue al cine y alguien comenzó a molestarla y a decirle que se regresara a su país y no se sentara cerca. Además, estas conductas violentas no pararon ahí, ya que muchos estudios le cerraron las puertas y le recomendaron que volviera a México para hacer telenovelas.

Quiero decir a todos los que están aquí, mis queridos fans, que fueron ustedes los que me dieron el valor para que me quedara aquí. Aunque no me conocían en los estudios de Hollywood, todos los latinos en EEUU sabían quién era, entendían que había venido con sueños como ellos. Estos fans han estado conmigo durante 37 años. En los tiempos duros, ellos me dieron valor.

Posteriormente, Hayek envió otro emotivo mensaje y destacó que ese reconocimiento no sólo era de ella, sino de todas las personas que la han apoyado a lo largo de los años.

"Así que cuando todos ustedes vean mi estrella aquí, quiero que sepan que, dado que todos están en mi corazón, parte de nuestro polvo de estrellas está aquí en este sitio. Ustedes son también parte de esta estrella", sentenció.

Respecto su recién inmersión al mundo Marvel, Chloé Zhao destacó que la mexicana era una gran líder y demostró mucha pasión en su papel de "Ajak".

"Salma es una persona de increíble talento profundidad y compasión. Es una mujer lo suficientemente valiente como para abrir su propio camino".

Por su parte, Adam Sandler también elogió a su amiga y mencionó que es una de las mejores actrices de la generación. finalmente, el alcalde de la región no se quedó atrás, por lo que emitió un breve discurso en español.

"Salma es un ángel en la ciudad de Los Ángeles, Es una representación de nuestros sueños, nuestras historias y nuestra esperanza", dijo.