"Se fue tranquilo": Ana Ferro rompe en llanto al hablar de la muerte de Fernando del Solar

Luego de darse a conocer la muerte de Fernando del Solar, su esposa, Anna Ferro, se había mantenido alejada de los medios, sin embargo, hace unas horas decidió dar una entrevista a ´Venga la Alegría´ para recordar a su esposo.

Anna logró comunicarse vía telefónica con los conductores de emisión matutina, programa en el que trabajó por algunos años Fernando del Solar.

La esposa del conductor se escuchó muy conmovida y no pudo contener las lágrimas al hablar de Fernando.

¡Con mucho respeto nos enlazamos en vivo con Anna Ferro, esposa de nuestro querido Fernando del Solar, para compartir con ella el dolor de su fallecimiento!

"Les agradezco mucho a todos por la llamada, vi cadenas de oraciones y es un dolor que no es explicable, se te desgarra el alma y es un dolor que no puedes entender. Gracias a ustedes y a todo el público. Era un programa que a él le encantaba, les agradezco por este homenaje tan hermoso que le están haciendo y a la gente no olviden su sonrisa y sigamos sembrando arriba los corazones porque eso es lo que él hubiera querido", indicó.

La esposa de Fernando del Solar mencionó que el famoso luchó hasta el último momento y que en los últimos momentos de vida estuvo tranquilo.

"Luchó hasta el último momento, hasta el último instante y se fue tranquilo, feliz y en paz, eso es lo más importante. Él hubiera querido que siguiéramos sonriendo, le dije hace unos momentos que me diera chance de llorarle, llorarle todos los momentos, necesito llorar y después honraré tu vida y seguiré con tu legado".

En tanto, Ferro recordó un emotivo momento que vivió hace tan solamente una semana con Fernando del Solar.

"Me dijo: ´Eres a la única mujer a la que me he declarado porque todas las demás se me habían declarado´. No sabes lo feliz que me puso eso y ahorita que estaba en terapia me dijo: ´¿Recuerdas lo que te dije? Sigues siendo eso, la única´ y él seguirá siendo el único en mi corazón".