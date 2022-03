Se retira Daddy Yankee de la música; Anuncia gira del adiós

Uno de los máximos exponentes del reguetón, Daddy Yankee anuncio mediante su cuenta de Instagram su retirada de la música con un ultimo disco "Legendaddy" y con un tour mundial, "La Ultima Vuelta"

"Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado, en este género, la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes quienes me abrieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo", dijo en el video.

"Formalmente, hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos, y los voy a despedir estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección, titulada 'Legendaddy'", subrayó