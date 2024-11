Se revela que paso con el rolex que usaba Liam Payne al momento de morir

El cuerpo del cantante británico Liam Payne, exintegrante de One Direction, ha sido trasladado en Buenos Aires al lugar donde será embalsamado antes de ser enviado a Londres para su funeral. La repatriación del artista, quien falleció el pasado 16 de octubre, está prevista para esta misma semana, luego de que el proceso de embalsamamiento, que podría durar hasta 48 horas, finalice. Geoff Payne, el padre del cantante, quien ha estado en Argentina desde la muerte de su hijo, espera poder retornar a Reino Unido el miércoles con los restos de Liam, tras un largo proceso de trámites para obtener los permisos necesarios.

Investigaciones apuntan a un posible homicidio y desaparece su reloj Rolex

La investigación en torno a la trágica muerte del joven cantante, de 31 años, ha dado un giro inesperado. Si bien inicialmente se habló de una caída accidental desde el tercer piso del hotel en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, fuentes cercanas al caso revelaron a ABC News que la policía argentina no descarta la hipótesis de un posible homicidio. Un detalle que llama la atención es la desaparición de un reloj Rolex que pertenecía a Liam Payne y que no fue encontrado en la habitación donde se hospedaba.

Según el informe, horas antes del incidente, dos mujeres ingresaron al hotel acompañando a Payne. Se presume que el cantante habría ofrecido una suma de 5,000 dólares a las acompañantes, quienes habrían sido convocadas desde la recepción del hotel. Sin embargo, la policía sospecha que Payne no llegó a realizar el pago, lo que podría haber sido motivo de conflicto. Este nuevo ángulo plantea preguntas sobre los acontecimientos previos a la trágica caída del artista y arroja dudas sobre la presencia y la posible implicación de las dos mujeres en los hechos.

El legado de Liam Payne: una vida marcada por la música y la fama

Liam James Payne, nacido el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido, era hijo de Geoff y Karen Payne. Desde niño, Payne soñaba con ser corredor olímpico, pero un cambio en su vida le llevó a descubrir su verdadera vocación: la música. A los 12 años, comenzó a mostrar su talento artístico y perfeccionar su canto gracias a Pink Productions, una compañía de artes escénicas. Posteriormente, estudió tecnología musical en la City of Wolverhampton College, un paso importante que solidificaría su carrera en la industria.

El destino de Payne parecía estar ligado al mundo artístico desde el inicio. En 2008, a los 15 años, se presentó por primera vez en el programa The X Factor. Aunque Simon Cowell, juez del programa, decidió eliminarlo en la ronda final, le aconsejó regresar cuando tuviera más experiencia. Payne aceptó el consejo y, en 2010, volvió al programa, causando una fuerte impresión al interpretar "Cry Me a River". Su interpretación le valió la ovación del público y una nueva oportunidad que lo llevaría a unirse a Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, formando la icónica banda One Direction.

La banda se convirtió en un fenómeno mundial, ganando millones de seguidores alrededor del mundo y marcando una generación. Con éxitos como "What Makes You Beautiful" y "Story of My Life", One Direction revolucionó la industria de la música y lanzó a Payne y sus compañeros al estrellato. Su carrera post-One Direction también incluyó lanzamientos en solitario, donde exploró nuevos estilos y demostró su talento como compositor y guitarrista.

Un trágico final y el dolor de sus seres queridos

La noticia de su muerte ha conmocionado al mundo del espectáculo y a sus seguidores. La repentina partida de Payne no solo deja un vacío en la industria musical, sino también en la vida de sus seres queridos, quienes ahora se encuentran en el doloroso proceso de organizar su regreso a Reino Unido para despedirse de él.

Mientras el mundo sigue a la espera de respuestas claras sobre las circunstancias de su muerte, el legado de Liam Payne como artista continúa vivo entre sus fans y quienes lo acompañaron en su viaje musical. La figura de Payne, llena de talento y carisma, permanecerá en la memoria de todos aquellos que crecieron con su música y su espíritu apasionado.