Se rumora una nueva entrega de la saga de Harry Potter

El sitio Puck News dio a conocer que se ésta llevando las negociaciones para poder filmar un nuevo capítulo de la saga de Harry Potter, esto como parte de una campaña de Warner Bros para lanzar películas de sagas de su catálogo que han quedado en el olvido.

Los rumores señalan que sería el mismo Davis Zaslav, el actual CEO de Warner Bros quien buscaría que se filme una nueva entrega del mago que acabó con la vida de "El Mago Tenebroso".

Anteriormente, cuando Zaslav tomó el poder de Warner, este se vio entusiasta en resucitar sagas del catálogo de la compañía, poniendo de ejemplo al mismo Harry Potter y Superman.

"Vamos a enfocarnos más en las franquicias. No hemos tenido una película de Superman en 13 años. No hemos tenido una película de Harry Potter en 15 años", afirmó Zaslav apenas asumió su cargo en la major.

La nueva entrega de Harry Potter estaría basada en el libro, Harry Potter and the Cursed Child (Harry Potter y el legado maldito), aunque este libro es algo controversial, pues este no fue escrito por la controvertida autorida, J. K. Rowling, si no por Jack Thorne.

Este libro gira alrededor de la vida de Albus Severus, hijo de Harry Potter, el cual se enfrenta a tener el apellido Potter, un apellido que ganó fama en todo el mundo mágico.

Cabe recordar que se confirmó recientemente que Henry Cavill volverá para un nueva entrega de Superman, una de las franquicias que el CEO de Warner pidió que volvieran, por lo que un regreso de Harry es aún más fuerte, especialmente tras el fiasco que resultó la adaptación de Animales Fantásticos, que no gozó del éxito deseado.