"Sedado, pero estable": el nieto de Vicente Fernández actualizó su estado de salud

INFOBAE.- Luego de que se diera a conocer el reingreso a terapia intensiva del famoso cantante, los familiares de Vicente Fernández comenzaron a visitarlo en el hospital Country 2000, donde se encuentra internado desde el pasado 9 de agosto.

A su salida, el hijo de Alejandro Fernández reveló a Venga la Alegría cómo se encuentra su abuelo actualmente: "Está sedadito, pero está estable. (Los doctores) están trabajando y yo tengo confianza de que va a estar bien", explicó el joven, quien lo visitó este 10 de diciembre.

Por otra parte, Alex Fernández dejó en claro que el intérprete de Estos celos se encuentra en una situación más favorable, "Estaba delicado en la mañana pero ya está mejor, ya está más estable", explicó a diversos medios de comunicación como el matutino de TV Azteca.

El joven de 28 años mencionó que debido a la sedación con medicamentos, su abuelo aún no tiene respuesta motora. Cuando Alex Fernández fue cuestionado sobre la supuesta visita que hizo su padre al Charro de Huentitán, mencionó lo siguiente: "Ah, no sé, no sabría decir, como andamos cada quien por nuestro su lado... pero que bueno que vengan a visitarlo y le echen buen ánimo".

El también cantante afirmó que tiene plena confianza en que su abuelo va a reestablecerse a pesar de que su reciente reingreso a terapia intensiva no sea tan alentador: "Esperamos en Dios que pueda irse recuperando, es una enfermedad que dura mucho rato, sé que es tedioso, es cansado, pero tengo fe en mi abuelo porque siempre sale de las situaciones".

Actualmente se sabe que el único familiar dentro del hospital es Vicente Fernández Jr., quien este mismo 10 de diciembre confirmó que su padre se encuentra en una situación preocupante.

Esta información se dio a conocer después de que el día de ayer trascendiera que el cantante había presentado complicaciones en su salud porque supuestamente uno de sus pulmones habría tenido fallas. Cabe mencionar que este último hecho no ha sido desmentido por los familiares o el cuerpo médico que lo atiende.

Cabe señalar que Vicente reingresó a terapia Intensiva el pasado 1º de diciembre, luego de que se mantuviera algunas semanas en una habitación hospitalaria evolucionando de manera favorable. Esta noticia fue confirmada por los familiares del cantante a través de un comunicado en su cuenta de Instagram.

También se reportó que Vicente Fernández Jr. y su madre, Cuquita Abarca, se habían dado cita en el hospital desde las primeras horas de este viernes, situación que generó extrañeza entre los reporteros que están a las afueras del lugar, pues durante estos cuatro meses que ha estado internado el cantante de Acá entre nos notaron que las visitas eran más tarde.

En ese momento, el reportero del matutino trató de que Vicente Fernández Jr. revelara porqué esta última visita había sido en un horario diferente y mucho más temprano que lo habitual. Sin embargo, el primogénito del Charro de Huentitán no quiso responder, solo repitió un agradecimiento por la cobertura.

Por su parte, Alejandro Fernández sorprendió a los fans que asistieron a su concierto el 9 de diciembre en el Auditorio Nacional. En medio de su presentaición, El Potrillo hizo una pausa para pedir una cadena de oración por el bienestar de su padre. El video fue grabado por alguno de los asistentes, pero fue recuperado por VLA.

"La familia... mi padre... estamos pasando por un momento muy delicado. He aprendido que el amor y el cariño es medicinal. Quiero que desde aquí juntos enviemos un aplauso muy fuerte, pero muy fuerte para el señor Vicente Fernández", mencionó el famoso cantante durante su concierto.