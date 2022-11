Selena Gomez pensó en atentar contra su vida tras ser diagnosticada con transtorno bipolar

La actriz y cantante estadounidense, Selena Gomez, habló con sinceridad sobre su lucha con el trastorno de bipolaridad, donde menciona que la llevó a pensar en el suicidio a partir de conocer el desorden que padecía.

La artista de 30 años declaró sobre sus problemas de salud mental durante la entrevista que concedió a la revista Rolling Stone como parte de la promoción del documental de Apple TV+, ´My Mind and Me´.

En entrevista con Rolling Stone, habló de los altibajos emocionales que sufrió durante algunos meses, donde no solo tenía momentos de manía, sino que también pasó por estragos de gran tristeza.

"Pensé que el mundo sería mejor si yo no estuviera ahí. Voy a ser muy abierta con todos sobre esto: he estado en 4 centros de tratamiento. Creo que cuando comencé a cumplir los veinte años fue cuando comenzó a oscurecerse mucho, cuando comencé a sentir que no tenía el control de lo que sentía, ya fuera realmente bueno o realmente malo", explicó Selena.

Selena se convirtió en una joven famosa luego de protagonizar la serie de Disney, "Los hechiceros de Weverly Place", y con el paso de los años, se percató que lo que estaba viviendo no le satisfacía y, en cambio, mencionó que sentía un gran rechazo de por parte de las demás actrices.

"Nunca encajé con un grupo genial de chicas que eran celebridades. Mi única amiga en la industria realmente es Taylor (Swift), así que recuerdo sentir que no pertenecía", y agregó que, con el tiempo, se percató de que "simplemente no pertenecía; como... ¿Quién era yo?, porque no sabía quién era".

Con el paso del tiempo, se dio cuenta de que experimentaba estados de ánimo extremos que podían cambiar repentinamente, con los que podía durar semanas o hasta meses. En ese tiempo, Selena experimentó el impulso de comprar coches a las personas más cercanas a ella, con la idea que debía de mantener el "regalo" que significaba la fama y, de pronto, perdía las ganas y solo deseaba estar en cama.

Por lo que la actriz recuerda que sus allegados dejaron de reconocer su comportamiento, ya que la invadió un estado de pánico en el que creía que la persiguen todo el tiempo.

De esta manera, tuvo que pasar un largo tiempo antes de que la cantante buscará un diagnóstico médico acerca de que estaba produciendo su estado emocional, y en realidad, fue hasta el 2018 cuando empezó a escuchar voces, y fue ahí donde la actriz decidió buscar ayuda profesional.

De esta forma, fue como Selena fue diagnosticada con trastorno bipolar, noticia que la hizo replantearse su trascendencia en el mundo.

Sobre la forma en que buscó controlar los trastornos que padecía, la cantante comenzó a ingerir medicamentos, pero el resultado no fue lo esperado, pero cuando acudió al psiquiatra todo comenzó a cambiar.

"Él realmente me guio, pero tuve que desintoxicarme, esencialmente, de los medicamentos que estaba tomando. Tuve que aprender a recordar ciertas palabras. Olvidaría dónde estaba cuando hablábamos. Me costó mucho trabajo aceptar que era bipolar y aprender a lidiar con eso porque no iba a desaparecer", indicó la actriz.

Después de todo, Gomez comentó que tanto el lupus, con el que fue diagnosticada, como su estado mental la han llevado a convertirse en la persona que es hoy día, lo cual la alegra, pues no le gustaría haberse convertido en una estrella que solo piensa en "usar ropa bonita todo el tiempo".