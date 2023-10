Selena Gomez recibe duras críticas tras pronunciarse sobre conflicto en Palestina

Además de ser una exitosa cantante y actriz de televisión, Selena Gomez también es reconocida por su labor altruísta en diversas causa sociales, tales como la salud mental o el feminismo; sin embargo, muchos internautas han dirigido fuertes mensajes en su contra después de su mensaje sobre el conflicto entre Israel y Palestina.

Necesitamos proteger a TODAS las personas. Lo siento si mis palabras no son suficicientes. No puedo apoyar que personas inocentes resulten heridas. Eso es lo que me enferma. Desearía poder cambiar el mundo, pero esta publicación no lo hará", expresó en una historia de Instagram.

De inmeadiato, tanto usuarios de redes sociales como fanáticos de la artista mostraron su decepción después de que la intérprete de "Kill 'em with Kindness" no asumiera una postura contundente sobre la guerra y condenara los constantes ataques de Israel en la Franja de Gaza.

Le está restando importancia a su gran número de seguidores y siendo hipócrita. Si una publicación no puede ayudar a cambiar el mundo, ¿por qué llamarse filántropa? ¿Por qué publicar sobre salud mental, 'Black Lives Matter', feminismo y elecciones estadounidenses?", escribió el usuario @parkwoodfilms.

Del mismo modo, mostraron una publicación realizada por Gomez el año pasado, en la cual condenó publicamente los ataques de Rusia contra Ucrania. Mientras que con el conflicto en medio oriente decidió no defender al lado vulnerable: "Está claro que los cuerpos blancos son valorados más", afirmó la internauta.

Por último, también evidenciaron que a pesar de que la actriz ha trabajado con la directora palestina Cherien Dabis, quien aboga por el alto al fuego en Palestina, en múltiples capítulos de la serie "Murders in the Building", se negó a apoyar la causa.