Selena Gómez reconocida entre las mejores actuaciones por la revista W

Selena Gomez ha causado revuelo en redes sociales al aparecer en la portada de la revista W, que la reconoció como una de las mejores actuaciones del año.

Este reconocimiento llega por su participación en la cinta Emilia Pérez, a pesar de las críticas hacia su pronunciación del español, que generó polémica entre el público.

La actriz y cantante compartió emocionada la noticia en su cuenta oficial de Instagram, agradeciendo el honor y destacando lo significativo que es para ella este reconocimiento en su trayectoria.

"Gracias a W por este momento y por destacar el esfuerzo detrás de cada proyecto", escribió Gómez.

La revista destacó su capacidad para dar vida a un personaje complejo, mostrando una evolución actoral que ha sido aplaudida por críticos de cine.

Emilia Pérez, una comedia musical con tintes dramáticos, ha sido un reto para Selena, quien ha demostrado su versatilidad al incursionar en un proyecto completamente diferente a lo que había hecho antes.

Además de este proyecto, Selena Gomez ha participado en varias producciones a lo largo de su carrera. Recientemente, brilló en la exitosa serie Only Murders in the Building, donde su interpretación de Mabel Mora fue ampliamente aclamada.

La serie le ha valido nominaciones y premios, consolidándola como una figura destacada en la televisión. Con una carrera que incluye películas como Monte Carlo y su trabajo en la música con éxitos como Rare y Lose You to Love Me, Selena continúa expandiendo sus horizontes y desafiando las expectativas.

Su aparición en la portada de W no solo celebra su actuación en Emilia Pérez, sino que también reafirma su posición como una de las artistas más influyentes de su generación.

En otros hechos, Selena Gomez se compromete con Benny Blanco; así lo anunció la actriz

El pasado jueves 12 de diciembre la cantante fue sorprendida por su pareja Benny Blanco con un anillo de compromiso.

La actual pareja inició su noviazgo en diciembre de 2023. La noticia fue difundida a través de la cuenta de Instagram de Selena Gomez.