"Sería un honor": suegro de Danna Paola quiere cantar con ella

Recientemente, tras una serie de especulaciones, Danna Paola confirmó que vive un romance con el cantante Alex Hoyer, hijo de Néstor Daniel Hoyer, vocalista original de la agrupación venezolana "Los Terrícolas".

A través de una entrevista para el programa ´Ventaneando´, el suegro de la cantante reveló que le agradaría mucho la idea de que Danna y Alex contrajeran matrimonio e incluso le gustaría cantar una canción con ella.

"No descarto, en esta carrera no se descarta ninguna posibilidad, no solamente de hacer un dueto con Danna, ¡imagínate!, para mí sería un honor poder juntar una nueva generación con aquella época, se me hace una fusión interesante", mencionó.

Por su parte, Néstor Daniel detalló que, quiere conquistar a las nuevas generaciones: "vuelvo con una energía tremenda, y sobre todo con un respeto al público en agradecimiento de tantos años, aceptando lo que hago"

"Este regreso es una bendición de Dios, para volver a cantarle al público que siempre me ha seguido, pero también llegar a las nuevas generaciones que tanta falta les hace el mensaje del amor. Hay muchos géneros nuevos, pero lo romántico, nunca está de más, es música que todos pueden disfrutar", informó.

Cabe mencionar que, el papá de Alex Hoyer, actualmente anunció su regreso a los escenarios con su proyecto como solista para volver a enamorar al público del mundo, con sus temas más románticos.