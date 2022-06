Shakira y Piqué inician pelea legal por la custodia de sus hijos

El medio español, El Economista, señala que Shakira y Piqué ya iniciaron su proceso desaparición, pues la pareja no están casados formalmente, por lo que se pelea la custodia de los niños.

"La artista no quiere continuar viviendo en Barcelona. Aquí no tiene amigos ni familia (salvo la de Piqué) y Hacienda la persigue desde hace años, por lo que tiene intención de mudarse e instalarse en otro país. Con sus hijos, por supuesto. Y aquí empiezan los problemas: Piqué se niega a separarse de sus hijos y alude a que los niños nacieron en Barcelona, aquí se han criado y aquí tienen su colegio y sus amigos", puede leerse en el medio español, quien aseguró que fuentes confiables les filtraron la información.

Cabe señalar que hasta el momento, ninguno de los involucrados ha dado alguna declaración al respecto, ni han confirmado la separación.

El Podcast Mamarazzis aseguró que la cantante colombiana encontró al jugador del Barcelona siéndole infiel con una mujer de 20 años.

"Lo que me comentan a mí (según sus fuentes)... me dicen: Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar... me dicen: Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia", señalaron Lorena Vázquez y Laura Fa, periodistas y conductoras del programa.