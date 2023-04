Silvia Pinal aún no se entera de la muerte de Andrés García

Sylvia Pasquel hija de la primera actriz, Silvia Pinal, aseguró que no se le a dicho a la primera actriz sobre la muerte de Andrés García, uno de sus cercanos amigos, esto por miedo que la noticia afecte a su delicada salud.

Así mismo, Pasquel asegura que tampoco se le a dicho sobre la muerte de López Tarso e Irma Serrano "La Tigresa", por el miedo de dañar su salud.

"No mira, ya no le comunicamos nada de eso, porque la verdad no tiene caso estarle diciendo, luego se deprime y sí es triste estar perdiendo a los compañeros, no, además López Tarso, La Tigresa, Rebecca, Chabelo, es mucho como para aguantarlo", declaró Pasquel.

La hija de Silvia Pinal dijo que todos ellos representaron una gran pérdida para todos, fueron noticias "fuertes" y por esto busca mantener a su mamá alejada de este tipo de información para que no la afecte a sus 91 años.