Silvia Pinal ya no tiene Covid

Durante el programa "Ventaneado". la ultima diva del cine de oro mexicano, confeso que se encuentra libre del covid-19, después de haber sido hospitalizada durante 6 días en un hospital de la ciudad de México.

"¡Claro que ya no tengo nada y buen trabajo me costó! Me siento perfecta, me siento muy bien, me siento con ganas de vivir, con ganas de reír, con ganas de correr y todo eso". dijo la actriz.

"En el hospital bendito sea Dios pasó pronto porque si fuera largo sería terriblemente enfermo, no, pasa rápido, bendito sea Dios. Tengo que darle gracias a Dios, gracias a los médicos y que terminó muy bien", dijo Silvia Pinal.

Después de su hospitalización, Silvia Pinal afirmo que busca pasar unos días libres en las playas de Acapulco.

"En estas vacaciones fíjate que aún no sé aunque quiero. En mis últimas vacaciones que hice estuve en Acapulco y ahora me gustaría, no sé , pero yo creo que Acapulco", dijo.