Sofía Niño de Rivera ganaba un 'terrible' sueldo de 30 mil pesos; la tunden en redes

La comediante Sofía Niño de Rivera fue criticada en redes sociales luego que recordara el "terrible" sueldo de 30 mil pesos que recibía en su anterior empleo.

"Las agencias de publicidad pagan terrible, yo acababa ganando 30 mil pesos al mes a los 28 años. Yo para ganar más que eso tenía que pasar otros 15 años en publicidad y es muy machista", expresó.

Niño de Rivera contó que cobraba de 5 mil a 7 mil pesos por un show de stand up privado.

"Eso me alcanzaba para pagar la renta, estaba yo sola, bajé muchísimo mi nivel de vida, obviamente no me iba a ir de viaje, a comprar ropa, a comer a un restaurante, si tenía mucha hambre me iba a comer a casa de mis papás, llenaba tuppers y me los llevaba a mi casa".

También compartió que vivía en un departamento en la Condesa cuando renunció a ese empleo y vendió su coche para poder solventar sus gastos y comenzar su carrera como comediante. Dijo que no recibió nada de sus padres más que el pago de un curso de comedia en Nueva York.

Las declaraciones de Niño de Rivera le valieron críticas en redes sociales.