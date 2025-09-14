Fátima Bosch se corona como Miss Universe México 2025

Fátima Bosch, la representante de Tabasco, se ha coronado como Miss Universe México 2025 en una gala que, si bien la llenó de alegría, también dejó al descubierto tensiones con sus compañeras. El triunfo le asegura un lugar en el certamen internacional de Miss Universe el próximo 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia.

Tras la ceremonia en el Conjunto Santander, Bosch compartió en sus primeras declaraciones la sorpresa y decepción que sintió ante la reacción de sus compañeras. La reina de belleza reveló que únicamente cuatro de las participantes se acercaron a felicitarla y a abrazarla después de que se anunciara su nombre como ganadora. "Creo que la sororidad verdadera no se dice solo de dientes para afuera, se aplica", comentó, visiblemente conmovida. "Hoy tristemente no se dio en este caso. Es muy fácil dar un discurso sin sentirlo".

Bosch hizo un llamado a sus compañeras a "aprender a perder" y a cultivar una "verdadera sororidad", sin dejar de reconocer que el certamen fue una experiencia increíble y que logró forjar amistades genuinas con Elena (Tlaxcala), Lorena (Tamaulipas), Emiré (Yucatán) y Fernanda Puma (Veracruz), a quienes mencionó como "amigas muy leales".

A pesar de la polémica, la nueva reina de belleza se mostró enfocada y lista para el próximo desafío. Emocionada, confesó que al escuchar su nombre se quedó en "shock, como en una película". De inmediato, su mente se centró en la disciplina y el trabajo que la llevaron al triunfo, así como en lo que viene. "Nos vamos a Tailandia, y mañana mismo tengo que empezar a trabajar para representar a México como se merece", sentenció. Su victoria es un recordatorio de que, si bien la competencia es intensa, el profesionalismo y el apoyo genuino son valores que deberían prevalecer.