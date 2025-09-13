Adrián Marcelo y Karina Puente enfrentan crisis matrimonial por distanciamiento en Instagram

Adrián Marcelo y Karina Puente están en medio de especulaciones por una posible crisis en su matrimonio tras dejar de seguirse mutuamente en Instagram, gesto que generó revuelo entre sus seguidores, quienes interpretan la acción como una señal de distanciamiento. Marcelo, creador de contenido regiomontano, reconoció públicamente que su relación está atravesando dificultades, vinculadas principalmente al desgaste emocional y la presión de su carrera, particularmente tras participar en el reality La Casa de los Famosos México. Durante una entrevista con Judith Grace, admitió que su obsesión por el trabajo y por mantener cierta imagen ante el público ha tenido repercusiones graves en lo personal, aunque no confirmó una separación formal. Marcelo dijo: "Te voy a ser sincero también, no puedo ahondar. Ahora que hablas de mi esposa, pues estoy pasando situaciones en las que no sé cuál es mi futuro", al referirse a los efectos que ha tenido el proyecto televisivo en su vida familiar.
Los rumores aumentaron cuando Karina Puente viajó a Nueva York, lo que permitió a los seguidores reconstruir una narrativa de distancia física y emocional entre ambos. En redes sociales, usuarios señalaron que dejó de compartir contenido conjunto, y la falta de confirmar públicamente una ruptura ha mantenido la intriga. Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja aseguran que aunque hay tensión, ambos estarían abiertos al diálogo y que no se ha concretado una decisión definitiva.
Adrián Marcelo y Karina Puente tienen una relación de años: se conocieron en 2014 en el programa Mitad y Mitad, formalizando su unión civil en 2021 y celebrando una ceremonia en la Riviera Maya en 2022. A pesar de los momentos de crisis pública, Marcelo ha reconocido en distintas entrevistas que Karina ha sido un pilar en su vida profesional y personal, y muchas de sus declaraciones recientes enfatizan que la crisis no implica necesariamente que todo termine "ya", sino que están en un punto de reflexión sobre prioridades, compromiso y bienestar mutuo.
Mientras tanto, seguidores y medios de entretenimiento siguen de cerca tanto sus publicaciones como sus actividades, tratando de discernir si están ante una separación definitiva o simplemente un periodo complejo en pareja. Hasta ahora, la pareja no ha hecho un pronunciamiento claro que confirme divorcio o separación legal, aunque ambos admiten la existencia de conflictos que requieren atención.