Susana Zabaleta saca a un espectador pro hablar durante su presentación

Durante uno de sus conciertos, la soprano Susana Zabaleta tomó una medida drástica para pedir respeto hacia su presentación, pues solicitó que uno de los asistentes se retirara por su comportamiento.

La cantante y actriz estaba ofreciendo su show como parte del Festival Alonso Ortiz Tirado (FAOT), en el estado de Sonora, pero notó que una mujer presente entre el público no guardaba silencio, por lo que se interrumpió a sí misma y caminó con enojo hacia el extremo del escenario. "Si voy", mencionó.

#FAOT

POR LAS BUENAS BUENAS POR LAS MALAS AHH JIJO...

Esto ocurrió en su presentación en Álamos de @SusanaZabaleta, que opinan? pic.twitter.com/PCKu90MZQE — La Bujía News (@bujia_la) January 27, 2023

Desde ahí, miró hacia arriba y regañó a uno de los asistentes por estar hablando mientras ella presentaba su siguiente melodía. Al identificar a la persona que había interrumpido su diálogo, le invitó a charlar fuera del Palacio Municipal de Álamos.

Esto fue lo que expresó la actriz de películas como ambas partes de Sexo, pudor y lágrimas:

"¿Quién chin...dos está hablando? ¿Es arriba? Oigan, afuera hay un chorro de espacio para hablar ¿Ya? Es que tu crees que no te oyes, güey, pero te oyes todo, estamos haciendo silencio para ti, ¿Ya hablaste? Ok, afuera, por favor. ¿Lo pueden sacar, por favor?"

Gran concierto a beneficio de la fundación Comparte Vida en la magnífica sala Nezahualcóyotl. Fernando de la Mora y Susana Zabaleta, con la orquesta juvenil universitaria, nos ofrecieron un viaje a través de la canción mexicana.

Mi favorita : "Te quiero dijiste" de Maria Grever. pic.twitter.com/1yqzbXsFZJ — Jean-Pierre Asvazadourian (@AsvazadourianJP) January 20, 2023

Cuando concluyó el regaño al asistente, pidió que lo sacaran del recinto y el resto del público apoyó la decisión con aplausos por la interrupción. Después de la molestia, explicó que si no la volvían a invitar al FAOT, todos sus fans podrían encontrarla en presentaciones de la Ciudad de México.

Además, lanzó un mensaje para el sujeto que la interrumpió entre el público y mostró su desdén ante la actitud:

"Bueno, si no me vuelven a invitar aquí, ya saben dónde encontrarme en México, porque dicen ´Ay si, no la volvemos a traer porque calló a quien sabe quién... ¡A la ch...ngada!, tenemos que juntarnos para reírnos, para gozar, para disfrutar la música, no importa cual sea, el que se amargue pues que chin... su madre como el que estaba ahí", se le escuchó decir durante la presentación.

La actitud de la actriz fue aplaudida por muchas personas, mientras que otras la criticaron en redes sociales, pues la medida les pareció excesiva y hasta graciosa.