Olivia Collins y Elaine Haro liman asperezas tras tenso enfrentamiento por nominación

La noche del 30 de julio estuvo marcada por un tenso episodio entre Olivia Collins y Elaine Haro, luego de que se diera a conocer que Collins había sido nominada y, por tanto, se encontraba en riesgo de eliminación. El desencuentro se produjo en la cocina, donde ambas protagonizaron un momento de tensión.

Pasadas algunas horas del incidente, las actrices decidieron abordar la situación y resolverla de manera abierta frente al resto de los habitantes. Elaine Haro tomó la iniciativa y se acercó a Olivia Collins para expresar sus sentimientos respecto a lo ocurrido.

Durante la conversación, Haro comentó que se sintió incómoda con ciertas actitudes de Collins, particularmente con una señalización que ocurrió durante el altercado. "Yo quería hablar ayer contigo de que me señalaste y me dijiste ´yo no me voy a ir´, y he sentido ciertas acciones de parte tuya pues confrontativas hacia mí", explicó la joven actriz.

Pese al malentendido, Haro dejó claro que no tiene conflictos personales con Collins y que su intención al hablar era aclarar las cosas para evitar futuros malentendidos. Ambas artistas terminaron la conversación con una disculpa mutua, dejando atrás la tensión vivida tras la nominación.