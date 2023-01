The Last Of Us confirma segunda temporada

Estados Unidos.- Con apenas dos capítulos estrenados en la plataforma de HBO, The Last of Us, serie basada en la franquicia de videojuegos, tendrá segunda temporada.

La noticia que fascinó a los seguidores de la serie fue confirmada a través de las redes sociales por la misma plataforma.

Los grandes números de audiencia convencieron a HBO a seguir adelante con el mundo del postapocalíptico, del tal modo que, la compañía renovó The Last of Us para una segunda temporada, terminando así con la especulación surgida durante las recientes semanas con relación al futuro de la producción.

La historia de la serie se ambienta después de un apocalipsis desatado por la pandemia de la mutación de un hongo (Cordyceps), mismo en el que los atores principales, Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey), tendrán la misión de sobrevivir para concretar la difícil, tarea.

Hasta el momento, no hay una fecha de lanzamiento ni detalles sobre qué involucrará ese nuevo ciclo. Sin embargo, su historia debería adaptar los eventos de The Last of Us: Part II por lo que podríamos ver a personajes como Dina y Abby.

Se espera que la continuación de la primera temporada sea en los eventos de The Last of Us Part II, el segundo videojuego publicado en 2020 por Sony Interactive Entertainment para PlayStation 4.

Dicha entrega se sitúa unos cuatro años después de que Joel rescatara a Ellie de las manos de las Luciérnagas, grupo que estaba dispuesto a sacrificar a la adolescente ante la posibilidad de desarrollar una vacuna que salvaría la humanidad. Él tendrá que afrontar las consecuencias de sus acciones y la distancia crecerá entre ambos cada vez más.