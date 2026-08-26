Muere Tim Curry, inolvidable Pennywise y figura de The Rocky Horror Picture Show, a los 80 años

El mundo del cine se encuentra de luto tras la muerte de Tim Curry, actor británico reconocido internacionalmente por sus interpretaciones en The Rocky Horror Picture Show y como Pennywise en la adaptación televisiva de It. El intérprete falleció a los 80 años.

La noticia fue reportada este miércoles 26 de agosto por medios estadunidenses. De acuerdo con TMZ, Curry murió durante la noche del martes, luego de enfrentar distintos problemas de salud durante más de una década. Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial una causa específica de su muerte. Según fuentes policiales citadas por el medio, no existen indicios de que el fallecimiento estuviera relacionado con un hecho criminal.

Una salud que limitó sus apariciones

En los últimos años, los problemas de salud redujeron considerablemente la presencia de Tim Curry en público y sus trabajos frente a las cámaras.

En 2012 sufrió un derrame cerebral que le provocó parálisis y lo llevó a utilizar una silla de ruedas. A pesar de las consecuencias, el actor continuó trabajando, principalmente en proyectos de voz y mediante participaciones especiales.

Durante una entrevista concedida a The Guardian en 2025, Curry habló sobre las secuelas del derrame y la forma en que afrontaba esta etapa de su vida.

Incluso meses antes de su muerte se había anunciado su participación en Stream 2: Sudden Death, continuación de la película de terror Stream, donde estaba previsto que tuviera un papel de mayor relevancia.

Una carrera marcada por personajes memorables

Timothy James Curry nació el 19 de abril de 1946 en Inglaterra y construyó una amplia carrera en el teatro, el cine, la televisión y el doblaje.

Su reconocimiento internacional llegó con el Dr. Frank-N-Furter, personaje que interpretó primero en los escenarios y posteriormente en The Rocky Horror Picture Show, película de culto estrenada en 1975.

Años después, Curry quedó ligado al género de terror gracias a Pennywise, el payaso de It. El actor interpretó al personaje en la miniserie de 1990 basada en la novela de Stephen King, mucho antes de que Bill Skarsgård asumiera el papel en las adaptaciones cinematográficas posteriores.

Su trayectoria también abarcó películas como Clue, Legend, Home Alone 2: Lost in New York, Muppet Treasure Island, Congo y Scary Movie 2, además de una amplia cantidad de trabajos como actor de voz.

La versatilidad de Tim Curry, capaz de desenvolverse en la comedia, el terror, los musicales y los papeles de villano, lo convirtió en uno de los actores de carácter más reconocibles de su generación.