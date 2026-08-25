Victoria Ruffo niega haber atacado a Aitana Derbez y asegura que sus palabras fueron malinterpretadas

Victoria Ruffo volvió a pronunciarse sobre la polémica que surgió a raíz de sus comentarios acerca de Aitana Derbez, hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo. La actriz sostuvo que sus declaraciones fueron interpretadas de manera distinta a la intención con la que las realizó y afirmó que no está arrepentida de lo dicho.

A las afueras del teatro donde participa en Las Leonas, Ruffo explicó ante la prensa que suele responder con humor durante sus encuentros con los reporteros, pero que algunas de sus palabras terminan generando controversias. Según la actriz, sus comentarios fueron tomados fuera de contexto.

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre Aitana Derbez?

Ruffo también señaló que sus propios hijos, José Eduardo Derbez, Victoria y Anuar Fayad, atravesaron una etapa similar durante su crecimiento. Con su característico sentido del humor, recordó que de pequeños no eran muy agraciados y agregó que ella misma pasó por una etapa parecida.

Ante la polémica, la actriz dijo que prefería evitar nuevas opiniones sobre otras personas para no verse involucrada nuevamente en situaciones de este tipo. Sin embargo, cuando fue cuestionada sobre si se arrepentía de sus declaraciones anteriores, respondió que nunca se arrepiente de lo que dice porque, desde su perspectiva, no expresó algo malo.

Reacciones a las declaraciones de Ruffo

La controversia también fue tomada con humor por Ruffo en redes sociales. Durante el fin de semana compartió en sus historias de Instagram una fotografía en la que aparecía con un pastel que llevaba la frase: "Mi primera funa (fake) por exceso de sinceridad".

¿De dónde surgió la polémica?

Los comentarios ocurrieron la semana pasada, cuando Ruffo fue consultada sobre la participación de Aitana Derbez como bailarina durante un concierto de Sentidos Opuestos. Después de conocer que la niña tenía 11 años, la actriz hizo referencia a la etapa de crecimiento que atraviesan los menores durante la preadolescencia.

Ruffo describió ese periodo como una edad complicada debido a los cambios físicos y mencionó distintas transformaciones que pueden experimentar los niños. Al hablar específicamente de Aitana, también destacó sus habilidades, señalando que si canta y baila bien, eso es algo positivo.

Las declaraciones generaron reacciones debido a que algunas personas consideraron que estaban dirigidas contra el físico de Aitana. Ruffo, por su parte, ha insistido en que hablaba de una etapa de crecimiento y no pretendía referirse directamente a la apariencia de la menor.