¿ Justin Bieber en quiebra? TMZ revela que debe a su manager 30 mdd

El ídolo canadiense Justin Bieber, una de las figuras más influyentes del pop en la última década, atraviesa uno de los momentos más oscuros de su vida, tanto personal como profesional. Según ha revelado el medio de espectáculos TMZ, el cantante enfrenta una serie de acusaciones y revelaciones preocupantes relacionadas con sus finanzas, su salud mental y su matrimonio con Hailey Bieber. Aunque ha mantenido un perfil relativamente bajo en los últimos meses, los recientes informes no solo han captado la atención de los fans, sino que han provocado un verdadero escándalo mediático.

Uno de los puntos más alarmantes es la compleja situación financiera en la que se encuentra Bieber. A pesar de haber vendido en 2023 los derechos de su catálogo musical por unos 200 millones de dólares a Hipgnosis Songs Capital, sus finanzas personales parecen estar lejos de estar en orden. De acuerdo con una auditoría realizada por la firma PriceWaterhouseCoopers, Bieber habría recibido un préstamo personal de 24 millones de dólares por parte de su entonces mánager y socio de toda la vida, Scooter Braun, con el objetivo de pagar deudas generadas tras la cancelación de su gira mundial "Justice" en 2022, debido a problemas de salud relacionados con el síndrome de Ramsay Hunt, que le causó parálisis facial.

Este préstamo millonario no ha sido devuelto en su totalidad, y los informes apuntan a que Bieber aún le debe a Braun cerca de 8.8 millones de dólares. Lo más llamativo del caso es que esta deuda no fue revelada públicamente hasta hace poco, y la relación entre ambos ha comenzado a tensarse. Braun, quien fuera el artífice del ascenso meteórico de Bieber desde que lo descubrió en YouTube siendo un adolescente, ha comenzado a tomar distancia del cantante. En círculos cercanos, se rumorea que la relación profesional entre ambos terminó de forma abrupta y que Braun ya no representa directamente los intereses del artista.

Además del préstamo personal, Justin enfrenta otros problemas financieros. En octubre de 2024, el Departamento de Impuestos de California le impuso una reclamación por impago de 380,000 dólares en concepto de impuestos atrasados sobre su mansión en Coachella Valley, una de las propiedades más lujosas del cantante. La reclamación fue una sorpresa para su equipo legal, que inicialmente consideró demandar a los gestores financieros responsables de sus cuentas, acusándolos de negligencia. Esta situación dejó en evidencia que, a pesar de sus multimillonarios ingresos, Bieber podría estar sufriendo una mala administración de su fortuna, o incluso, como algunos analistas financieros sugieren, una falta de control sobre sus propios asuntos económicos.

La situación se complica aún más si se considera que muchos de estos compromisos financieros coinciden con un periodo en el que Bieber ha estado notablemente ausente del panorama musical. Su alejamiento de los escenarios, las redes sociales y las entrevistas ha generado incertidumbre entre sus seguidores. Aunque se sabe que el cantante ha estado luchando contra varios problemas de salud mental, incluidas crisis de ansiedad y depresión diagnosticadas desde hace años, la exposición mediática reciente ha encendido las alarmas.

A esto se suma la polémica relación con su esposa, Hailey Bieber. El documental "TMZ Investigates: What Happened to Justin Bieber" insinúa que el matrimonio está lejos de ser estable. Según fuentes cercanas citadas en el programa, Hailey continúa sintiéndose insegura por la larga y mediática historia de amor que Justin mantuvo con Selena Gomez. Aunque públicamente ambas han intentado mostrar cordialidad, versiones extraoficiales afirman que Hailey revisita constantemente el pasado de Justin con Selena, provocando celos y discusiones. Algunos fans incluso acusan a Justin de fomentar esta inseguridad, sugiriendo que mantiene referencias veladas hacia Selena en redes sociales, lo que habría deteriorado aún más su relación con Hailey.

A principios de mayo de 2025, la preocupación aumentó cuando Bieber publicó una serie de videos en Instagram en los que aparecía utilizando filtros extraños y hablando incoherencias. En uno de los clips, el cantante decía haber crecido en Alaska, relataba experiencias de pesca y reflexionaba sobre temas religiosos de manera errática. Aunque los videos fueron eliminados rápidamente, ya habían sido capturados por varios seguidores y difundidos ampliamente, reavivando los rumores sobre un posible colapso emocional o una recaída en antiguos problemas de salud mental.

El comportamiento errático se suma a otros episodios recientes que apuntan a un estado de inestabilidad. Durante el festival de Coachella 2025, Justin fue fotografiado consumiendo marihuana de forma abierta y relajada, algo que para muchos no sería un escándalo, pero que en su caso ha sido tomado como una señal de descontrol, considerando su historial con las drogas y su supuesta búsqueda de una vida más saludable y espiritual en los últimos años.

En resumen, lo que parecía ser una etapa tranquila y alejada del foco mediático para Justin Bieber, en realidad podría ser una de las más turbulentas de su vida. Las deudas millonarias, la ruptura con quien fue su mentor y mánager de confianza, la frágil situación matrimonial con Hailey y los constantes episodios de inestabilidad emocional conforman un cóctel explosivo que, según TMZ, podría tener consecuencias serias si no se enfrenta con ayuda profesional y decisiones claras. Mientras tanto, sus fans, los medios y la industria del entretenimiento observan con atención, esperando saber si la estrella pop logrará rehacerse o si estamos ante el inicio de una caída más profunda.