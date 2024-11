Tras 13 años al aire: Termina "Como dice del dicho"

Tras 13 años de transmisión ininterrumpida, el icónico programa de Televisa, "Como dice el dicho" terminará sus grabaciones, terminado el longevo programa de televisión.

Fue el actor mexicano, Omar Fierro, quien llega también ha llegado estar en la serie, quien dio a conocer a Maxine Woodside la noticia sobre el inminente final de la serie, pues las grabaciones se detendrán este 2025.

Por el momento se desconoce si la serie regresara después del 2026 o si este es el final definitivo.

"No va haber producción del ´Dicho´, hablé con la jefa, con Genoveva y lo que exactamente me dijo fue: ´para el 2025 no va haber producción de ´El dicho´, como dejando en abierto que para el 2026 pudiera vuelva a regresar ´El dicho´ o no. No sabemos, pero ahorita fue una decisión que tomó la empresa".

Mientras tanto en el próximo año se transmitirán capítulos ya grabados, puntualizó Fierro. "´El dicho´ van a pasar repeticiones a la 1:30 de la tarde".

¿Cuál será el dicho para un momento como este? Maxine (@maxwoodside) da la noticia de que el programa ´Como dice el dicho´ llega a su fin debido a un recorte de presupuesto. "Me cayó como un balde de agua fría", dice.#TodoParaLaMujer pic.twitter.com/jRYfbYolAo — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 6, 2024

La serie Como dice el dicho se estrenó en el 2011, el cual sigue la historia de Don Tomás, quien por medio de refranes tradicionales mexicanos, se resuelve la historia principal del episodio, usualmente rodando a personas que no tienen que ver los actores principales