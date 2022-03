Tunden a Ángela Aguilar por maleducada

La heredera de la dinastía Aguilar, Ángela Aguilar, se ha convertido en una de las caras más importantes de la música en español, siendo su carisma, una de sus principales cualidades.

Sin embargo en redes sociales la tundieron debido a que al momento de salir de un edificio, un hombre de la tercera edad, no le agradeció el gesto y decido voltear al lado contrario para evitar la mirada del hombre.

"Se dice gracias cuando alguien abre la puerta y si es una persona mayor con más razón, lástima que eso no lo aprenden en la escuela", puede leerse en el video.

Ante esto en las redes hay quienes la atacaron por su falta de educación.

"Ojalá conocieran la palabra gracias", "se siente la octava maravilla del mundo", "el dinero no da educación", "que esperan, si el papá es igual"

"Tampoco juzguemos quizá por una ocasión o varias, a veces vamos distraídos o pensando en otra cosa y no vemos ciertas cosas que pasan alrededor", "De hecho ella salió por el lado que ya estaba abierto, no la justifico, pero puedo asegurar que la mayoría que le dicen arrogante no dicen gracias" dijeron otros cibernautas.