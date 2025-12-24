Erick Martínez protege su personaje Burrita Burrona en el IMPI

Turbulence protege su marca ante el IMPI con el registro del nombre de Burrita Burrona.

Uno de los detalles que ha salido a la luz tras el adiós de Momo Guzmán es el registro de la marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) de Burrita Burrona por parte de Turbulence.

En redes sociales circulan imágenes donde se detalla que Erick Alejandro Martínez Martínez, mejor conocido como Turbulence, cuenta con los derechos del nombre de Turbulence ante el IMPI.

Registro de Burrita Burrona ante el IMPI

Registro de Burrita Burrona ante el IMPI, el cual fue solicitado por Turbulence para proteger su marca en 2023; sin embargo, fue hasta este 2025 que se le otorgó de manera formal. Por lo que Turbulence es la única persona que puede hacer uso del nombre y personaje de Burrita Burrona.

Por lo tanto, el registro de Burrita Burrona ante el IMPI solo se trata de un trámite normal con el que Turbulence protege su trabajo que ha ganado popularidad en las redes sociales.

Rumores de conflicto entre Turbulence y Momo Guzmán

Y pese a que se ha hablado de algún tipo de conflicto entre Turbulence y Momo Guzmán tras este último dejar el personaje de Burrita Burrona, ninguna de las dos partes ha confirmado si se trató de alguna pelea por los derechos.