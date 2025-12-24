Atletas mexicanos se preparan para Juegos Olímpicos de Invierno 2026

A poco más de un año de que inicien los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, la delegación mexicana comienza a tomar forma con cuatro atletas que ya han asegurado su plaza oficial. Aunque el grupo es reducido, destaca por combinar la experiencia de figuras consolidadas con historias de éxito forjadas en el extranjero, reflejando el esfuerzo de representar a un país que carece de infraestructura para deportes de nieve.

Los cuatro clasificados confirmados

Hasta este 24 de diciembre de 2025, México cuenta con representación asegurada en tres disciplinas clave:

Donovan Carrillo (Patinaje Artístico): Tras su histórica participación en Beijing 2022, el tapatío regresa como el líder indiscutible de la delegación. Carrillo se convierte en el primer mexicano en repetir Juegos de Invierno en esta disciplina desde Ricardo Olavarrieta, consolidando su estatus como el máximo referente del patinaje sobre hielo en el país.

Sarah Schleper (Esquí Alpino): La veterana de origen estadounidense competirá por tercera vez bajo la bandera mexicana (y séptima en su carrera olímpica total). Su experiencia y consistencia en el circuito de la Copa del Mundo aportan solidez y conocimiento técnico al equipo nacional.

Regina Martínez (Esquí de Fondo): Estudiante de medicina en Minnesota, Martínez hará historia al ser la primera mujer mexicana en competir en la modalidad de cross country u olímpico. Su clasificación es fruto de años de entrenamiento combinados con sus estudios y guardias médicas.

Allan Corona (Esquí de Fondo): Residente en Oslo, Noruega, Corona logró su clasificación tras especializarse en el esquí de fondo varonil. Su historia simboliza la de muchos atletas de invierno que deben emigrar para encontrar condiciones óptimas de entrenamiento.

La disputa por la quinta plaza

México aún tiene la posibilidad de sumar un quinto integrante a su delegación en la disciplina de Esquí Alpino Varonil. Actualmente, el lugar se disputa entre dos competidores con puntuaciones muy similares:

Lasse Gaxiola

Alessandro Cantele

La Federación Mexicana de Esquí informará quién ocupará este lugar alrededor del 18 de enero de 2026, basándose en los resultados acumulados en las últimas competencias clasificatorias de la temporada.

Un reto contra la geografía

La participación de estos atletas es especialmente loable dado que México no posee montañas con nieve de nivel olímpico ni centros de alto rendimiento para estas disciplinas. La mayoría de los clasificados financia sus entrenamientos en países como Estados Unidos, Canadá y Noruega, apoyándose en recursos personales y gestiones de sus federaciones para mantener la bandera mexicana presente en la élite de los deportes invernales.