Usher dará el concierto del show de medio tiempo del Super Bowl

El cantante texano, Usher fue el elegido a para dar el show del. Medio Tiempo del Super Bowl de 2024 que se jugará en el Allegiant Stadium de Las Vegas este próximo 11 de Febrero.

"Es el honor de mi vida añadir a mi lista sueños una exhibición en el Super Bowl. Estoy ansioso por ofrecer un espectáculo distinto a todo lo que hayan visto de mí antes. Gracias a mis seguidores y a todos quienes hicieron posible esta oportunidad", dijo Usher en declaraciones facilitadas por la NFL.

Aunque será Usher quien sea el artista líder del show del Medio Tiempo, no se a confirmado la presciencia de algún otro artista que acompañe al intérprete de "Yeah!", esto por la especulación de que este aparezca junto a Justin Bieber, con el que interpretó Somebody to Love.

Usher en la Superbowl cantando Yeah! Y DJ Got Us Fallin' In Love, será algo maravilloso pic.twitter.com/MjhfYiUtRh — Stiff_laurency (@stiff_laurency) September 24, 2023

En su exitosa carrera, Usher, nacido en Dallas en 1978, vendió más de 80 millones de discos y se consagró como una estrella global, como cantante, bailarín y empresario.