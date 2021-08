Vicente Fernández, grave en terapia intensiva

Tras la operación de emergencia a la que fue sometido Vicente Fernández este fin de semana en Jalisco, debido a que el intérprete presentara una lesión cervical derivada de una caída sufrida en su rancho "Los tres potrillos", ahora surge un comunicado oficial que da detalles de su estado de salud.

"Agradecemos a los medios, así como a sus fieles seguidores e informamos a nombre de su equipo médico con el permiso de la familia Fernández Abarca, que el estado actual que guarda Don Vicente Fernández, es sin duda grave, pero estable, como es la secuencia del trauma por la caída misma que generó un traumatismo raquimedular a nivel de la columna cervical", se lee en el parte médico difundido a los medios de comunicación.

Y es que de acuerdo a versiones periodísticas, "El charro de Huentitán" caminaba en su recámara cuando cayó, y su esposa, doña Cuquita Abarca, fue la que informó de inmediato a la familia de lo ocurrido.

"En este momento del post operatorio se encuentra con asistencia ventilatoria y cuidados de paciente crítica en la unidad de Terapia Intensiva. Agradeciendo a todos su preocupación. Se les mantendrá informados de acuerdo a su evolución", promete el comunicado emitido por la oficina del artista.

De acuerdo a otros reportes, se ha asegurado que el emblemático cantante de rancheras, una vez que sea dado de alta, deberá tomar terapias de rehabilitación física. En la mañana de este lunes, Vicente Fernández Jr., quien regresó rápidamente a Guadalajara de un viaje a Europa, acudió al hospital para conocer la evolución del estado de su padre, donde descartó que el intérprete de Estos celos fuera dado de alta para iniciar la recuperación en su hogar.

"Fue una caída pero esta bien, es cuestión de un accidente. Se resbaló y se cayó. Estamos asustados porque no fue para menos, así son los accidentes, pero todo va caminando bien", expresó Junior para las cámaras de Venga la alegría mientras trataba trataba de salir del estacionamiento este domingo.

Hace un mes, el cantante de La ley del monte estuvo internado en el hospital por una infección en las vías urinarias, y fue atendido luego de que presentara sintomatología como fiebre, malestares estomacales y dolor corporal, síntomas que no pudieron ser controlados de manera doméstica. En un principio, la familia sospechó que el charro, quien por entonces ya había sido vacunado, podría haber contraído COVID-19, por lo que fue sometido a pruebas que descartaron la infección.

El ídolo ranchero de 81 años superó hace tiempo su cáncer de próstata detectado en 2002, y fue en 2012 cuando le fue detectado un tumor en el hígado, por lo que tuvo que suspender entonces la gira que estaba presentando en el país.

"Le di la bendición a mis hijos y me despedí de mi vieja, le pedí perdón si acaso le falté el respeto en algún momento", compartió entonces Vicente en una conferencia de prensa ofrecida en su famoso rancho, para hablar de la extracción del tumor que también arrasó con el 40% de su hígado.

Entonces el intérprete vernáculo estuvo envuelto en el escándalo, pues comentó que había rechazado un trasplante de hígado porque no sabía quién sería el donador, por lo que "no podría dormir por no tener la certeza de que el órgano no fuera donación de un homosexual o drogadicto". Su declaración causó indignación entre la sociedad por ser considerada discriminatoria y homofóbica.

En 2013, "don Chente" también vio afectada su salud, pues enfrentó una trombosis que le afectó las vías respiratorias, por lo cual se quedó sin voz por un tiempo. Fue en 2015 cuando entró al quirófano para que le fueran retirada tres hernias ventrales.