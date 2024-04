Víctima de 'Fofo' Márquez narra lo qué ocurrió el día de la agresión

Edith, la mujer que fue golpeada por Rodolfo, mejor conocido como "Fofo" narró lo que ocurrió el día de la agresión en el municipio de Naucalpan.

La mujer refirió a los medios de comunicación que sí tiene miedo por el poder económico del influencer.

"Si no hubiera llegado la señora, que yo se lo agradezco que llegó a auxiliarme. Si ella no se hubiera parado a gritar que me dieran auxilio, de verdad que yo creo que en este momento no estaría yo platicando con ustedes. Estaría en un hospital o ya hubiese fallecido", dijo.

Edith contó que ese día de la agresión ella llegó a la Plaza de Fuentes para comprar algunas cosas y al estacionar su camioneta, golpeó con su espejo derecho, el espejo izquierdo de otro auto; al bajarse para pedir disculpas, no obtuvo respuesta.

Luego volvió a su vehículo para llamar a la aseguradora y pagar por lo que había hecho, pero en ese momento el influencer llegó, la insultó y golpeó.

"Que las viejas no debemos de traer carro, que somos unas tontas, etc.

"Agarraba la fuerza como si me odiara. En la vida nos habíamos visto. Entonces me empezó a patear y ya una vez como que se cansaba de patearme o no sé qué pasaba en su cabeza, en ese momento empezó a pegarme con el puño. De esto, yo tardé 25 días para recuperarme", contó a medios de comunicación y señaló que el espejo de la camioneta Audi que golpeó de manera accidental, no sufrió ningún daño.

Detienen a Fofo Márquez por golpear a una mujer

El pasado 4 de abril, Fofo fue capturado por las autoridades de la Fiscalía del Estado horas después de golpear a una mujer.

La detención del influencer fue el resultado de la colaboración entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía de Naucalpan.

La agresión tuvo lugar en las cercanías del centro comercial Brisa, ubicado en este municipio del Estado de México.

Tras su captura, Fofo Márquez apareció sonriente en las fotografías difundidas por la Fiscalía del Estado de México. En otras imágenes, se le observa con el rostro oculto bajo la capucha de su sudadera y una gorra.