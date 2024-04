Drake Bell niega haber acosado a joven; aclara que tuvo que declararse culpable

A tres años de su detención por "crímenes contra una menor de edad", Drake Bell ha negado vehementemente las acusaciones de que acosó a una adolescente.

El exprotagonista de "Drake & Josh" dijo este martes que las afirmaciones "no son ciertas" y que solo se declaró culpable porque se encontraba "devastado" financieramente en ese momento.

Respondí a algunos mensajes directos y fui increíblemente irresponsable y me metí en conversaciones que no debería haber tenido", dijo en el podcast "Not Skinny But Not Fat" de Dear Media.

Terminé descubriendo que estaba hablando con alguien con quien no debería haber estado hablando, y eso se convirtió en estas acusaciones que no eran ciertas, y se convirtió en algo grande".

Bell, ahora con 37 años, se declaró culpable en junio de 2021 de un delito grave que ponía en peligro a una menor de edad, así como el delito menor de difundir material perjudicial para menores. El cantante y actor fue condenado entonces a dos años de libertad condicional.

Acababa de tener un hijo y no quería hacer pasar a mi familia por todo esto", le dijo a la presentadora del podcast Amanda Hirsch. "Terminé pasando por el proceso de la manera en que lo hice. Muy arrepentido".

Estaba haciendo todo lo posible para mantener mi distancia", compartió. "Muchas de las cosas que dijo sobre enviar fotos inapropiadas y cosas así, se pudo investigar y demostrar que nada de eso existía".

El cantante dijo que asumió su "responsabilidad" por "tener esas conversaciones" con la adolescente.

Hay tantas cosas con las que he tenido que lidiar, y a través de eso, como dije, no tener las herramientas o no saber cómo procesar las cosas, tomé muchas decisiones en mi vida que no debería haber tomado y lastimé a mucha gente", le dijo a Hirsch, aludiendo al abuso sexual que sufrió por parte de su entrenador de diálogo de Nickelodeon, Brian Peck.

Pero ahora, en el punto en el que estoy en mi vida, creo que finalmente estoy en un lugar donde puedo procesar y lidiar con esto a través de la terapia, que he experimentado y estoy atravesando activamente, desenterrando todas estas cosas y siendo capaz de enfrentarlas de frente por primera vez en mi vida", aseguró.

Estaba durmiendo en el sofá donde normalmente duermo. Me desperté y lo vi: abrí los ojos, me desperté, y él estaba abusando sexualmente de mí", recordó la exestrella de "All That".

Me quedé paralizado y completamente en shock, sin saber qué hacer ni cómo reaccionar, y no tenía idea de cómo salir de esta situación".

Un año después, el productor de televisión fue condenado por abuso sexual a un actor infantil no identificado, ya que el nombre de Bell no se había hecho público en ese momento, y fue sentenciado a 16 meses de prisión.