DEA se suma a la investigación por la muerte de Hayden Panettiere

La investigación por la muerte de Hayden Panettiere tomó un nuevo rumbo luego de que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) se incorporara a las pesquisas, de acuerdo con información difundida por ABC News.

La intervención de la agencia abre una posible línea relacionada con sustancias controladas. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de que el fentanilo haya sido la causa de muerte. Las autoridades continúan a la espera de los análisis toxicológicos y de otros estudios forenses para determinar la causa y la manera del fallecimiento.

Panettiere, reconocida por sus trabajos en las series "Heroes" y "Nashville", murió el domingo a los 36 años en un apartamento ubicado en Greenville, Carolina del Sur. Según un informe policial, Brian Hickerson, su novio intermitente, y el hermano de este, Zach Hickerson, estaban en el inmueble cuando arribaron los servicios de emergencia.

Los paramédicos realizaron maniobras para intentar reanimarla, pero la actriz fue declarada muerta aproximadamente a las 2:31 de la tarde.

Autopsia no detectó traumatismos

Tras el fallecimiento se realizó una autopsia que no encontró lesiones traumáticas que contribuyeran a la muerte. Las autoridades tampoco han informado sobre señales de violencia o circunstancias sospechosas.

Por ahora, los investigadores esperan los resultados de toxicología antes de establecer qué ocurrió.

DEA investiga antecedentes de adicción

La participación de la DEA adquiere relevancia debido a que Panettiere habló públicamente durante años acerca de sus problemas de adicción y salud mental. En sus memorias, This Is Me, la actriz relató sus dificultades con el alcohol y otros episodios complicados de su vida personal.

Una trayectoria marcada por "Heroes" y "Nashville"

La vida personal de Panettiere también estuvo marcada por su relación con Brian Hickerson, quien anteriormente fue condenado por delitos relacionados con violencia doméstica contra la actriz y cumplió una pena de prisión. Días antes de la muerte de Panettiere, un juez de Los Ángeles rechazó una petición de Hickerson para reducir esos antecedentes penales.

La actriz comenzó su carrera desde pequeña, participando en comerciales y telenovelas. Uno de sus primeros papeles destacados fue el de Lizzie Spaulding en "Guiding Light".

Su gran salto a la fama llegó en 2006 con "Heroes", donde interpretó a una animadora con poderes sobrenaturales. Por este trabajo recibió tres premios Teen Choice y obtuvo una nominación al Grammy por un álbum infantil de narración, A Bug´s Life: Read-Along.

Posteriormente protagonizó "Nashville", serie en la que compartió créditos con Connie Britton. El programa permaneció cuatro temporadas en ABC antes de ser cancelado y posteriormente retomado por CMT. Panettiere también interpretó las canciones de su personaje, algunas de las cuales tuvieron presencia en las listas de música country.

Su trabajo en "Nashville" le valió además dos nominaciones al Globo de Oro como actriz de reparto.