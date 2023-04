Viuda de Julián Figueroa le dedica conmovedor mensaje de despedida

Tras el fallecimiento del cantante Julián Figueroa, diversas personalidades del mundo del espectáculo se pronunciaron al respecto para dedicar algunas palabras y enviar mensajes de apoyo a la actriz Maribel Guardia.

A través de su cuenta de Instagram, Imelda Garza, mejor conocida como Ime Garza y viuda del cantante compartió un hermoso texto de despedida.

De acuerdo con la información, tenían una relación desde hace nueve años y del producto de su gran amor nació el pequeño, José Julián Figueroa Garza, quien actualmente tiene cinco años.

Por tal motivo, escribió algunas palabras y compartió algunas fotografías como de los mejores momentos que pasó con el padre de su hijo.

"Te amo por siempre. Estás en un lugar mejor junto a tu papá y me dejas con el corazón partido en mil pedazos, pero con muchos recuerdos felices y muchas risas, vuela alto amore", escribió.

No obstante, algunas celebridades no desaprovecharon la oportunidad para enviar sus condolencias y unos que otros le pedían que no se alejara de su suegra Maribel.

Hasta el momento, la publicación cuenta con gran cantidad de reacciones y un sinfín de comentarios de apoyo.