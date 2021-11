"Voy por ustedes": Padre de Octavio Ocaña asegura que vengará la muerte de su hijo

La muerte de Octavio Ocaña, actor de Vecinos, cimbró a México debido a los cabos sueltos e inconsistencias que aún hay en torno a su caso. Recientemente se dio a conocer que los policías mexiquenses sí dispararon durante la persecución contra el actor; además de que presuntamente una policía se robó una cadena de oro de Benito de ´Vecinos´. Por ello, el padre del actor, Octavio Pérez, aseguró que hará todo para vengar la muerte de su hijo y que llegará hasta las últimas consistencias, pues su caso no quedará impune.

Visiblemente molesto, en entrevista con Sale el Sol, el padre del actor Octavio Ocaña –Octavio Pérez– aseguró que no descansará hasta que se le haga justicia a su hijo. Comunicó que tiene la prueba de que los policías asesinaron a su hijo, pues con varios videos que subieron a YouTube –y que más tarde fueron eliminados– quedó constatado que los policías dijeron haberse metido "en un pedo" al descubrir que su víctima era Benito de Vecinos.

"Los policías son unos idiotas que todavía que hicieron su gracia, no le dieron los primeros auxilios. –Los uniformados– no tenían que estar ahí, ustedes son municipales, no son federales, no están aptos para eso", comentó para el programa de Imagen TV

Por ello, el padre del actor dijo que no descansará hasta que se le haga justicia a su hijo: "Tengo la cámara del C5, tengo todo. Se va esclarecer este pedo. De repente estaban grabando, una vieja idiota, una policía, estaba grabando, grabe, grabe y de repente ven que es Octavio Ocaña ´ay en qué pedo nos metimos´. Ahí se dieron cuenta y empezaron a borrar videos de YouTube y de todos lados. Yo tengo esos videos. Yo no soy cualquier idiota ni cualquier pendejo. Así se los digo, voy con todo por ustedes", indicó el padre del actor.

"Estoy enojado...hasta los matan, me gustaría hacerlo, pero no puedo hacerlo. No tienen una idea de cómo me gustaría hacerlo con mis propias manos porque tengo los huevos bien puestos y no estoy solo. No estoy solo. Están equivocados. Voy a llegar hasta lo último. Hasta verlos todos tras las rejas. Me gustaría verlos muertos, pero no lo voy a hacer no estoy loco. Pero me encargo que se pudran. Él no se quiso pararse porque ya no confiamos ni en la policía, chocó y le dispararon en la cabeza, así de fácil. Se les hizo fácil darle un balazo...hasta lo último. Aunque sea lo último que haga en mi vida, pero a mi hijo lo voy a vengar. Se va hacer justicia", comunicó Octavio Pérez, padre del actor Octavio Ocaña.