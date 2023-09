Wendy Guevara confiesa que se alejó de Nicola para no enamorarse

Wendy Guevara, ganadora de 'La Casa de los Famosos México', reveló que temía desarrollar sentimientos románticos hacia Nicola Porcella, el segundo finalista del programa.

La integrante de ´Las Perdidas´, suele realizar transmisiones en vivo para interactuar con sus seguidores y durante un live contó su versión de la historia, misma que coincide con la que algunos fanáticos del programa habían percibido.

La influencer dijo haber decidido poner límites en su relación con el peruano al darse cuenta de que para él, todo era parte de un juego y no tenía intenciones de tener una relación.

Las risas y las bromas la llevaron a la confusión

La confusión de Wendy comenzó cuando se presentó una película dentro del reality que mostraba a ella y a Nicola como una pareja enamorada.

Wendy explicó en su transmisión en vivo que se sintió incómoda al ver la película de amor y se dio cuenta de que no quería enamorarse en un reality.

Nos pusieron en una película como de amor, entonces dije ´Dios mío, ¿Qué estoy haciendo? esto es un reality, no quiero enamorarme y verlo (a Nicola) como un hombre para mí, como amigo si lo veo, pero tengo que ponerme un freno, los dos nos sacamos de onda esa noche porque parecíamos novios".

Finalmente, Wendy decidió alejarse de Nicola para protegerse de enamorarse realmente y no resultar herida.

"Al día siguiente yo cambié por eso, por mí, entonces empecé a cambiar, pero el me decía: ´Hey, cul...to hermoso´, pero jugando normal, y yo era la pen...ja que dije me voy a enamorar y va a valer madre porque él está tranquilo y yo no".