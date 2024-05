Wendy Guevara es hospitalizada de emergencia por problemas abdominales

La influencer Wendy Guevara preocupó ayer a sus fans, luego de ser hospitalizada de emergencia debido a problemas abdominales.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la ganadora del reality de 'La Casa de los Famosos México', informó junto a su médico y amigo Jesús Montoya, que entraría a cirugía tras presentar fuertes dolores en el abdomen.

La preocupación de los fans de Wendy aumentó luego de que Montoya y los padres de la creadora de contenido, Fabiola Venegas y don Francisco Guevara, le pidieron sus seguidores orar por la salud de la famosa trans mexicana.

Además, dieron a conocer algunos detalles acerca del problema médico que presentó Guevara. La mamá de Wendy explicó que la youtuber viajó a Guadalajara, donde comenzó a presentar fuertes dolores abdominales que no le permitían ni sentarse, debido a que la piedra que tenía en la vesícula se le movió al páncreas.

"Dice el doctor que no entiende Wendy como aguantó que se le recorriera la piedra pegadita al páncreas, que eso es muy doloroso. Ayer que se fue a Guadalajara me dijo 'mamá es que no me puedo ni sentar, ni doblarme, me siento muy mal'".