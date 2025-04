Wiz Khalifa afirma que la Tierra es plana y cuestiona la exploración espacial

El rapero estadounidense Wiz Khalifa generó controversia al declarar en el podcast The Joe Budden Podcast que cree que la Tierra es plana y expresó su escepticismo hacia la exploración espacial. Durante la entrevista, Khalifa afirmó: "No creo en la exploración espacial, en lo absoluto. No creo que ellos exploren el espacio tanto como dicen que lo hacen" .

El artista explicó que sus numerosos viajes lo llevaron a cuestionar la forma esférica del planeta, argumentando que "no es posible ir de arriba a abajo" y que solo nos desplazamos en línea recta. Además, sugirió que existen más masas de tierra de las que conocemos, haciendo referencia al antiguo supercontinente Pangea .

Estas declaraciones provocaron una ola de críticas en redes sociales, donde muchos usuarios señalaron la responsabilidad de las figuras públicas al difundir teorías desacreditadas. Sin embargo, algunos seguidores defendieron su derecho a expresar opiniones personales.

Posteriormente, se reveló que las afirmaciones de Khalifa eran parte de una broma recurrente en las entrevistas del podcast, lo que no impidió que las redes sociales se llenaran de comentarios y bromas al respecto. Una de las más virales fue la de un usuario que cuestionó las declaraciones de Khalifa mostrando la portada de su más reciente álbum, "Kush + Orange Juice 2", en la que aparece una imagen de la Tierra claramente esférica .

Este incidente reaviva el debate sobre la influencia de las celebridades en la difusión de información y la responsabilidad que conlleva su alcance mediático.