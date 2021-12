"Ya no tarda en morirse", expreso Adela Micha al saber el estado de Silvia Pinal

JULIO ASTILLERO.- La conductora de televisión Adela Micha causó polémica tras difundirse la forma en que se expresó del estado de salud de la cantante Silvia Pinal, durante la emisión de su programa ´Me lo dijo Adela´.

?? #VIDEO | Adela Micha es grabada mientras habla de Silvia Pinal y su contagio de Covid19. ¿Qué dijo? Ve el video. #yn pic.twitter.com/omqvrHEBpM — La Silla Rota (@lasillarota) December 23, 2021

"¿Tenemos algo preparado de Silvia Pinal? Ya no tarda en morirse eh, así que, ¿por qué no me escriben algo y se los grabo? Tengo muchas entrevistas con ella para que vayan armando algo. Yo creo que ya se va a morir", dijo en una conversación con uno de los integrantes de su equipo de producción.

Momentos después, y tras recibir innumerables críticas en redes sociales, aseguró que sus comentarios habían sido diferentes.

"Sí comenté ´no se vaya a morir´, porque está, es mayor, le da COVID. Tiene 91 años con una falla cardiaca hace seis meses. Y dije ´voy a llamarle a Alejandra, preparen la entrevista para ilustrar nada más. Entonces ahí está aclarado, no me contradije. No soy falta de tacto", afirmó la conductora.

La icónica actriz Silvia Pinal fue hospitalizada de emergencia luego de presentar algunos problemas cardiacos, por lo que momentáneamente ingresó en terapia intensiva. Silvia Pasquel, hija de la actriz, comentó en entrevista para el programa Hoy que Pinal tuvo que ser trasladada al hospital la noche del miércoles, luego de presentar una arritmia cardiaca, que la llevó por unos momentos a ingresar en el área de terapia intensiva.

Deseo profundamente que mi querida Silvia Pinal se recupere muy pronto, ¡estoy segura de que así será! pic.twitter.com/ifyQL1ED1q — Adela Micha (@Adela_Micha) December 23, 2021

Según indicó Pasquel al programa televisivo, la actriz presentaba problemas con su presión arterial, así como una arritmia, por lo que acudió al hospital, donde más tarde se detectó que está contagiada de Covid-19. Pinal habría pasado unos momentos en terapia intensiva, pero después fue transferida a un cuarto normal para continuar con su atención.

"En la noche cuando llegamos, estaba mi mamá en terapia intensiva y luego la pasaron a una habitación. Estaba como siempre muy bonita y fue ahí que nos dijeron que la prueba de Covid-19 había sido positiva", indicó Silvia Pasquel.

En este sentido, comentó que la actriz permanece internada en una zona Covid, y la familia tuvo que regresar a sus casas, ya que todos estuvieron en contacto con ella.

"Desde ahí todos nos regresamos a la casa porque tuvimos contacto con ella. El doctor nos dijo que estaba en el mejor momento de que apenas se está manifestando la enfermedad. Tiene sus vacunas. Pasará la enfermedad sin ningún riesgo", agregó.

La actriz tiene un historial de problemas cardiacos, que la han llevado varias veces al hospital para estabilizarla.